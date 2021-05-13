Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Канада принимает участие в международных переговорах по поводу возможного введения обязательных сертификатов вакцинации для межгосударственных поездок.
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Что заявил Трюдо
По его мнению, идея введения сертификата вакцинации для международных путешествий является обоснованной.
С большой вероятностью в Канаде со временем могут сказать, что полностью вакцинированные американцы, приезжие из Южной Америки, Азии или других регионов мира, могут посещать Канаду – если продемонстрируют подтверждение прививки,
– подчеркнул Трюдо.
Канада еще с 2020 года, с начала пандемии, держит свои границы закрытыми для большинства иностранцев. Разрешение на въезд в страну получают в основном медики.
Какие страны будут впускать туристов: коротко
- Жители Евросоюза смогут посещать Австрию уже с 13 мая.
- Если не будет еще одной волны коронавируса, украинцы смогут ездить в Литву летом.
- В Италии планируют запуск выдачи паспортов вакцинации.
- Германия смягчила правила въезда в страну.