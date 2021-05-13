Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Канада принимает участие в международных переговорах по поводу возможного введения обязательных сертификатов вакцинации для межгосударственных поездок.

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Что заявил Трюдо

По его мнению, идея введения сертификата вакцинации для международных путешествий является обоснованной.

С большой вероятностью в Канаде со временем могут сказать, что полностью вакцинированные американцы, приезжие из Южной Америки, Азии или других регионов мира, могут посещать Канаду – если продемонстрируют подтверждение прививки,

– подчеркнул Трюдо.

Канада еще с 2020 года, с начала пандемии, держит свои границы закрытыми для большинства иностранцев. Разрешение на въезд в страну получают в основном медики.

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