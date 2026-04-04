Меняли подгузник прямо на сиденье: бортпроводники поделились самыми отвратительными поступками пассажиров
- Стюардесса рассказала о случаях, когда пассажиры клали ноги на столики для еды или обнажались на сиденьях, что недопустимо.
- Бортпроводники отмечают проблемы с чистотой в туалетах самолетов и советуют родителям не пускать детей туда босиком, а также напоминают об опасности самостоятельного поднятия тяжелых чемоданов.
Бортпроводники поделились историями из полетов, которые показывают, что не все пассажиры придерживаются даже базовых правил гигиены и поведения.
Если вам кажется, что поведение людей в самолетах бывает странным, бортпроводники уверяют: реальность значительно хуже. Ежедневно работая с сотнями пассажиров, они становятся свидетелями ситуаций, которые могут изменить ваше представление о путешествиях, рассказывается в Mirror.
Смотрите также Даже не пытайтесь самостоятельно доставать телефон между сиденьями самолета: вот, что надо сделать
Стюардесса рассказала о самых отвратительных вещах, которые пассажиры делали в самолетах
Одна из стюардесс с шестилетним стажем призналась, что больше всего ее поразило, когда пассажир положил ноги прямо на столик для еды. Но были и более шокирующие случаи, например, люди, которые случайно обнажались и садились на сиденье в таком виде. Другие члены экипажа отмечают: самолет – не самое чистое место.
Особенно это касается туалетов, где, по их словам, "везде может быть моча". Именно поэтому родителям советуют не пускать детей туда босиком. Из-за таких ситуаций некоторые стюардессы даже сами дезинфицируют свои места перед полетом, особенно столики, которые считаются одними из самых грязных поверхностей на борту.
Также работники авиации обращают внимание на поведение пассажиров: чаще всего проблемы создают те, кто уверен, что "знает, как все работает". Среди типичных нарушений – это звонки во время полета или игнорирование правил безопасности. Отдельно напоминают и о багаже: бортпроводники обычно не имеют права поднимать чемоданы на полки из-за риска травм.
Также на платформе Quora вспомнили, как родители решили сменить подгузник ребенку прямо на пассажирском сиденье. По его словам, пришлось вмешаться и попросить их перейти в туалет, ведь там специально обустроены пеленальные столики.
Еще более странной показалась другая ситуация: пассажир сначала выплюнул жвачку прямо на откидной столик, а затем поднял ее вместе со слюной и переложил в пакет для тошноты. После этого он как ни в чем не бывало продолжил пользоваться столиком.
Смотрите также Эта распространенная ошибка может испортить ваш отдых: почему не стоит вешать ленту на чемодан
Впрочем, не все "секреты" на борту такие очевидные. Иногда стюардессы могут даже немного соврать, например, подать кофе без кофеина, чтобы пассажир лучше заснул, или пообещать повысить температуру в салоне, хотя на самом деле этого не сделают.
Какие советы будут полезны туристам?
Обязательно читайте новинку о любимых локациях украинцев для путешествия. Для любителей моря советуют Сицилию, Валенсию, Санторини, и Рапалло-Портофино, а также выделяют Непал, Шотландию, Доломиты, Исландию, и Трансфегерашан в Румынии для впечатляющих природных локаций.
Или же, после которых историй украинских туристов вы не захотите пользоваться некоторыми вещами в отелях. Например, электрочайники в отелях используются для стирки различных вещей, поэтому рекомендуется иметь свой маленький туристический чайник.
Частые вопросы
Какие неприятные ситуации могут произойти на борту самолета по словам стюардесс?
Стюардессы рассказывают о случаях, когда пассажиры кладут ноги на столики для еды или случайно обнажаются. Также часто вспоминают о грязных туалетах и ситуации, когда родители меняют подгузники прямо на сиденьях.
Почему бортпроводники не поднимают чемоданы на полки в самолетах?
Бортпроводники обычно не имеют права поднимать чемоданы на полки из-за риска травм. Это правило существует для защиты их здоровья и безопасности.
Какие советы могут быть полезными для пассажиров во время полета?
Пассажирам советуют не пускать детей босиком в туалеты из-за возможности загрязнений. Также рекомендуется дезинфицировать свои места, особенно столики, которые считаются одними из самых грязных поверхностей на борту.