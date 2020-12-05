Одно из главных удовольствий в поездках за границу — возможность тратить деньги на всякие приятные мелочи. Но одно дело — раскошелиться самому, и совсем другое — оплатить их местной полиции за нарушение закона, причем бессмысленного.

В каких уголках мира не стоит кормить голубей и хранить картофель, носить розовые шорты и жевать резинку, рассказывает Travel24.

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Бессмысленных законов в каждой стране хватает, но спасает одно – самых нелепых, как правило, не соблюдают.

Бельгия

Если отправитесь в Бельгию в холодное время года – вспомните о смешном законе, запрещающем жителям бросаться друг в друга снежками. Пять лет назад Бельгия на законодательном уровне решила, что снежка и камень – это одно и то же. И если вы не хотите тратить 100 евро, найдите занятие интереснее.

Австралия

Одно из самых смешных запретов Австралии свидетельствует, что вы не имеете права появляться на улице в розовых шортах в воскресенье. На самом деле ни один австралийский полицейский вас за это не оштрафует. А вот реально заплатить деньги можно, если храните, покупаете или продаете более 50 килограммов картофеля в Западной Австралии. В этом же регионе вы заплатите 1000 долларов штрафа, если попробуете смять банку пива между обнаженной груди.



Запрет на розовые шорты в Австралии / vplate.ru

Египет

Если надумаете в этой стране полюбоваться птицами в бинокль возле аэропорта, лучше не стоит. Вы можете оказаться под арестом и даже попасть в тюрьму за попытку шпионажа за государственной авиацией.

Англия

В Британии тоже существует полно странных законов, которые, к счастью, никем не выполняются. На бумаге вам запрещено чистить ковры на улице с 8 утра до 10 вечера, переворачивать марку с изображением короля или королевы вверх ногами. Но если вы покормите чаек в прибрежном графстве Саффолк, вам наверняка придется выложить из кармана около 3000 евро. А туристам в Лондоне стоит помнить, что штраф за езду на велосипеде по тротуару будет стоить 100 фунтов стерлингов, а если вы припарковались на авто и не глушите мотор дольше трех минут, готовьте 120 фунтов стерлингов.

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Италия

Один из самых известных запретов – кормление голубей на площади Святого Марка. Причина проста: птицы искажают достопримечательности и разносят болезни. Штраф – около 600 долларов. В Венеции и Флоренции голубей тоже лучше не кормить.

В других городах Италии тоже существуют странные запреты, например, в Ераклии нельзя строить замки из песка. На венецианских пляжах запрещено собирать ракушки (штраф – от 25 до 250 евро). На Капри не позволяют носить деревянную обувь, потому что оно издает громкий звук. А в Эболи вам придется заплатить 500 евро, если вас застукают за поцелуями в машине. Конечно, никто не придерживается этого.

Сингапур

Придется заплатить 500 долларов, если не смоете за собой воду в общественном туалете. В 400 долларов вам обойдется любовь к жевательной резинке: ее в Сингапур ввозить нельзя, а жевать тем более. И как полицейские узнают, что вы не смыли воду в туалете, или то, что жуете резинки – уже другое дело.



Запрет на жевательные резинки в Сингапуре / bimedis.net

Швейцария

Различные издания пишут о том, что в этой стране запрещается смывать воду в туалете после 10 вечера – якобы, чтобы соблюдать тишину. На самом деле никто вас за это не оштрафует. А вот выложить 109 долларов за прогулку в Альпах голышом вы сможете легко. Такой закон действует с 2010 года.

США

В некоторых штатах действуют десятки бессмысленных законодательных инициатив. Иногда они даже в местных вызывают лишь улыбку. А иногда угрожают реальными штрафами. Например, в Иллинойсе с вас могут взыскать 1000 долларов, если будете бить крыс бейсбольной битой. В Миннесоте – до 2000 долларов, если проедете по городу с грязными шинами. В Нью-Йорке – 25 долларов, если просто пофлиртуйте с кем-нибудь, или наденете юбку / брюки ниже 3 сантиметров от линии бедер в Джорджии.

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Это далеко не все нелепые законы, которые существуют в разных странах мира. Конечно, за нарушение некоторых запретов вас могут не оштрафовать, но знать о них нужно.