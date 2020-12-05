Одне з головних задоволень у поїздках за кордон — можливість витрачати гроші на всякі приємні дрібнички. Але одна справа — розщедритися самому, і зовсім інша — сплатити їх місцевій поліції за порушення закону, причому безглуздого.

В яких куточках світу не варто годувати голубів і зберігати картоплю, носити рожеві шорти й жувати гумку, розповідає Travel24.

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Безглуздих законів у кожній країні вистачає, але рятує одне – найбільш безглуздих, як правило, не дотримуються.

Бельгія

Якщо вирушите до Бельгії в холодну пору року – згадайте про смішний закон, який забороняє жителям кидатися один в одного сніжками. П'ять років тому Бельгія на законодавчому рівні вирішила, що сніжка і камінь – це одне і те ж. І якщо ви не хочете витрачати 100 євро, знайдіть заняття цікавіше.

Австралія

Одна з найсмішніших заборон Австралії свідчить, що ви не маєте права з'являтися на вулиці в рожевих шортах у неділю. Насправді ні один австралійський поліцейський вас за це не оштрафує. А ось реально заплатити гроші ви можете, якщо зберігаєте, купуєте або продаєте понад 50 кілограмів картоплі в Західній Австралії. У цьому ж регіоні ви заплатите 1000 доларів штрафу, якщо спробуєте зім'яти банку пива між оголених грудей.



Заборона на рожеві шорти в Австралії / vplate.ru

Єгипет

Якщо надумаєте у цій країні помилуватися птахами в бінокль біля аеропорту, краще не варто. Ви можете опинитися під арештом і навіть потрапити до в'язниці за спробу шпигунства за державною авіацією.

Англія

У Британії теж існує повно дивних законів, які, на щастя, ніким не виконуються. На папері вам заборонено чистити килими на вулиці з 8 ранку до 10 вечора, перевертати марку із зображенням короля або королеви догори ногами. Але якщо ви погодуйте чайок в прибережному графстві Саффолк, вам напевно доведеться викласти з кишені близько 3000 євро. А туристам у Лондоні варто пам'ятати, що штраф за їзду на велосипеді по тротуару буде коштувати 100 фунтів Стерлінгів, а якщо ви припаркувалися на авто і не глушите мотор довше трьох хвилин, готуйте 120 фунтів Стерлінгів.

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Італія

Одна з найвідоміших заборон – годівля голубів на площі Святого Марка. Причина проста: птахи спотворюють пам'ятки й розносять хвороби. Штраф – близько 600 доларів. У Венеції та Флоренції голубів теж краще годувати.

В інших містах Італії теж існують дивні заборони, наприклад, в Ераклії не можна будувати замки з піску. На венеційських пляжах заборонено збирати мушлі (штраф – від 25 до 250 євро). На Капрі не дозволяють носити дерев'яне взуття, бо воно видає гучний звук. А в Еболі вам доведеться заплатити 500 євро, якщо вас застукають за поцілунками в машині. Звісно, ніхто не дотримується цього.

Сінгапур

Доведеться сплатити 500 доларів, якщо не змиєте за собою воду в громадському туалеті. В 400 доларів вам обійдеться любов до жувальної гумки: її в Сінгапур ввозити не можна, а жувати тим більше. Та як поліцейські дізнаються, що ви не змили воду в туалеті, чи те, що жуєте гумки – вже інша справа.



Заборона на жувальні гумки в Сінгапурі / bimedis.net

Швейцарія

Різні видання пишуть про те, що в цій країні забороняється змивати воду в туалеті після 10 вечора – нібито, щоб дотримуватися тиші. Насправді ніхто вас за це не оштрафує. А от викласти 109 доларів за прогулянку в Альпах голяка ви зможете легко. Такий закон діє з 2010 року.

США

У деяких штатах діють десятки безглуздих законодавчих ініціатив. Іноді вони навіть у місцевих викликають лише посмішку. А іноді загрожують реальними штрафами. Наприклад, в Іллінойсі з вас можуть стягнути 1000 доларів, якщо будете бити щурів бейсбольною битою. У Міннесоті – до 2000 доларів, якщо проїдете по місту з брудними шинами. У Нью-Йорку – 25 доларів, якщо просто пофліртуєте з ким-небудь, або надінете спідницю / штани нижче 3 сантиметрів від лінії стегон в Джорджії.

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Це далеко не всі безглузді закони, які існують у різних країнах світу. Звісно, що за порушення деяких заборон вас можуть не оштрафувати, але знати про них треба.