27 марта – Международный день театра. Со ссылкой на Frommers, мы покажем вам самые красивые театры мира и расскажем интересные факты об их создании и истории.

Где расположены и как выглядят самые красивые театры мира?

Одесса, Украина – одесский национальный академический театр оперы и балета. Открытый в 1810-х годах, театр имеет одну из крупнейших оперных сцен Украины и уникальные интерьеры, где сочетаются классический и современный стиль.

Одесский национальный академический театр оперы и балета / фото "Город Одесса"

Прага, Чехия – театр построен на берегу Влтавы благодаря средствам патриотов. После пожара 1881 года открыт в новой роскошной форме.



Национальный театр в Праге / фото Википедии

Буэнос-Айрес, Аргентина – театр Колон считается одним из лучших оперных театров мира. Здесь изготавливают костюмы и декорации собственными мастерскими прямо в подвале.

Театр Колон в Аргентине / фото Get Your Guide

Дубай, ОАЭ – дубайская опера. Здание 2016 года в форме доу трансформируется из театра в банкетный зал, с крыши открывается вид на фонтан и Бурдж-Халифа.

Дубайская опера / фото Википедии

Барселона, Испания – Palau de la Musica Catalana. Единственный концертный зал в Европе, полностью освещен естественным светом. Внутри есть витражи и золото, символизирующие солнце и небо.

Palau de la Musica Catalana в Испании / фото Википедии

Мехико, Мексика – Palacio de Bellas Artes. Сочетает театр и музей. Знаменит фресками Диего Риверы и событиями, посвященными столетию независимости Мексики.

Palacio de Bellas Artes в Мексике / фото Википедии

Париж, Франция – опера Гарнье в форме подковы с огромными потолочными фресками Шагала.

Опера Гарнье во Франции / фото Википедии

Одним из самых необычных театров является Минак в Корноулле в Британии, который расположен прямо на краю скалы, и его виды настолько впечатляющие, что легко отвлекают от самого спектакля, рассказывает CNN. Шум волн Атлантического океана добавляет особой атмосферы и даже может "заглушить" забытые включенные телефоны зрителей.



Театр Минак в Корноулле / фото TripAdvisor

Идея создания театра принадлежит Ровени Кейд, которая сначала позволила местной труппе выступать в своем саду. В 1932 году вместе с садовником она вручную перенесла тонны камней с пляжа и обустроила полноценную сцену. Сегодня театр работает сезонно, спектакли проходят с июня по сентябрь, но сама локация открыта для посетителей в течение всего года.

Какие еще красивые локации стоит увидеть туристам?