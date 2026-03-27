27 березня – Міжнародний день театру. З посиланням на Frommers, ми покажемо вам найкрасивіші театри світу та розповімо цікаві факти про їхнє створення та історію.

Де розташовані та як виглядають найкрасивіші театри світу?

Одеса, Україна – одеський національний академічний театр опери та балету. Відкритий у 1810-х роках, театр має одну з найбільших оперних сцен України та унікальні інтер'єри, де поєднано класичний і модерний стиль.

Одеський національний академічний театр опери та балету / фото "Місто Одеса"

Прага, Чехія – театр збудовано на березі Влтави завдяки коштам патріотів. Після пожежі 1881 року відкритий у новій розкішній формі.



Національний театр у Празі / фото Вікіпедії

Буенос-Айрес, Аргентина – театр Колон вважається одним із кращих оперних театрів світу. Тут виготовляють костюми та декорації власними майстернями прямо у підвалі.

Театр Колон в Аргентині / фото Get Your Guide

Дубай, ОАЕ – дубайська опера. Будівля 2016 року у формі доу трансформується з театру на банкетний зал, з даху відкривається вид на фонтан і Бурдж-Халіфа.

Дубайська опера / фото Вікіпедї

Барселона, Іспанія – Palau de la Musica Catalana. Єдиний концертний зал в Європі, повністю освітлений природним світлом. Всередині є вітражі та золото, що символізують сонце і небо.

Palau de la Musica Catalana в Іспанії / фото Вікіпедії

Мехіко, Мексика – Palacio de Bellas Artes. Поєднує театр і музей. Знаменитий фресками Дієго Рівери та подіями, присвяченими століттю незалежності Мексики.

Palacio de Bellas Artes у Мексиці / фото Вікіпедії

Париж, Франція – опера Гарньє у формі підкови з величезними стельовими фресками Шагала.

Опера Гарньє у Франції / фото Вікіпедії

Одним із самих незвичайних театрів є Мінак у Корноуллі у Британії, який розташований просто на краю скелі, і його краєвиди настільки вражаючі, що легко відволікають від самої вистави, розповідає CNN. Шум хвиль Атлантичного океану додає особливої атмосфери і навіть може "заглушити" забуті увімкнені телефони глядачів.



Театр Мінак у Корноуллі / фото TripAdvisor

Ідея створення театру належить Ровені Кейд, яка спочатку дозволила місцевій трупі виступати у своєму саду. У 1932 році разом із садівником вона вручну перенесла тонни каміння з пляжу та облаштувала повноцінну сцену. Сьогодні театр працює сезонно, вистави проходять із червня по вересень, але сама локація відкрита для відвідувачів упродовж усього року.

