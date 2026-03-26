Чи знали ви, де в Україні стоїть найвища статуя Ісуса Христа? Вона майже повторює знаменитий Христос-Спаситель у Ріо-де-Жанейро, але навіть у порівнянні з найбільшою у світі статуєю Ісуса в Індонезії, українська скульптура не втрачає своєї унікальності.

Де розташована найвища у світі статуя Ісуса Христа?

На острові Суматра в Індонезії височіє найвища у світі статуя Ісуса Христа "Ісус Христос Спаситель", яка вже встигла стати новою туристичною та духовною локацією, розповідає Young Pioneer Tours. Монумент заввишки 61 метр розташований на пагорбі Сібеабеа в регіоні Самосір і здіймається над озеро Тоба.

Як виглядає найвища статуя Ісуса Христа: дивитись відео

Він приблизно на 20 метрів перевищує відому статую Христос-Спаситель у Ріо-де-Жанейро. Скульптуру зобразили з розпростертими руками, як символ відкритості, віри та єдності. Вона стала важливим духовним місцем, а також новою точкою тяжіння для туристів. Напередодні встановлення монумента Папа Франциск також благословив його мініатюрну копію, а біля підніжжя розміщено пам'ятну табличку з посланням про любов і милосердя.

Де розташована найвища в Україні статуя Ісуса Христа?

У Трускавці розташована найвища в Україні статуя Ісуса Христа, яка стала важливою духовною та туристичною локацією курорту. Монумент встановлений на Гошівській горі – найвищій точці міста, поблизу залізничного вокзалу. Скульптура ніби простягає руки над містом.

Як виглядає статуя / інстаграм isayenko_katherine

Як зазначає Discover.ua, загальна висота композиції сягає 12 метрів: понад 9 метрів припадає на саму статую, ще близько 3 метрів на постамент. Вага конструкції перевищує 50 тонн. За задумом, вона є майже точною копією всесвітньо відомої статуї Христос-Спаситель у Ріо-де-Жанейро. На постаменті викарбувано біблійний рядок із Євангеліє від Матвія, який підкреслює духовне значення місця.

Територію навколо облаштовано як оглядовий простір: тут є лавки, озеленення та фотозона, що розповідає про етапи створення монумента. З майданчика відкривається панорама на місто та його околиці. Автором скульптури є Іван Бондарчук, а ініціатором проєкту підприємець і меценат Ігор Кіса.

