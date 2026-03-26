Какая страна возглавила рейтинг, как самая чистая в мире: на каком месте оказалась Украина

Индекс экологической эффективности (EPI) оценивает, насколько страны заботятся о природе и чистоте окружающей среды. По результатам самой чистой страной мира стала Эстония с 75,7 баллами.

Путешествуя по разным уголкам мира, мы можем чувственно ощутить разницу в чистоте воздуха и окружающей среды. Но знаете ли вы, какая страна мира официально признана самой чистой?

Смотрите также 11 лет на вершине рейтинга: как выглядит лучший отель возле аэропорта и сколько стоит номер

Что такое индекс экологической эффективности (EPI)?

Исследователи Йельского и Колумбийского университетов оценивают экологичность 180 стран мира с помощью индекса экологической эффективности (EPI). Индекс учитывает 58 показателей в 11 категориях, сосредоточенных на трех главных целях: здоровье окружающей среды, жизнеспособность экосистем и борьба с изменением климата.

Сюда входят качество воздуха, вода и санитария, биоразнообразие, среда обитания и устойчивость. Результаты позволяют странам оценить, насколько эффективна их экологическая политика и как близки они к достижению своих экологических целей.

Какая страна является самой чистой в мире?

С результатом EPI 75,7, Эстония заняла первое место как самая чистая и наиболее экологически ответственная страна мира, рассказывает World Population Review. Это маленькое балтийское государство демонстрирует большие достижения в защите природы, значительно превосходя свой вес на глобальной арене. Страна активно развивает возобновляемую энергетику, внедряет устойчивый подход к лесному хозяйству и использует цифровые инструменты для экологического планирования.

Смотрите также Невероятная природа и незабываемые пейзажи: топ 10 причин выбрать Швецию для следующего путешествия

На каком месте Украина?

По результатам индекса экологической эффективности (EPI) 2024, Украина заняла 41-е место среди 180 стран мира, получив 54,6 баллов.

Какие интересные места можно увидеть в Эстонии?