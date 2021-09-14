Ryanair предлагает полеты из Львова в популярный город Италии по очень выгодной цене

Авиакомпании постоянно запускают для туристов новые рейсы по выгодным ценам. Ирландский лоукостер Ryanair – не исключение.

На этот раз авиаперевозчик предлагает прямой перелет из Львова в итальянский город Турин. Билеты в обе стороны от 9 евро.

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Однако дешевых дат мало, поэтому рекомендуем бронировать как можно быстрее!

Билеты можно забронировать на сайте Ryanair или в мобильном приложении. Также для поиска самых выгодных дат и тарифов следует использовать сервис Fare Fineder и поисковый агрегатор Kiwi.

Отмечается, что в системе бронирования авиакомпании дешевые билеты в одну сторону из Львова на 20 и 27 сентября, а из Турина на 13, 17, 20 и 27 сентября.

Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair

Базовый тариф Value предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;

предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать; Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;

предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета; Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшую ручную клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.

Ryanair прогнозирует быстрое восстановление авиаперелетов

Восстановление путешествий по Европе и ослабление ограничений для полностью вакцинированных туристов привели к значительному росту спроса. Ирландский бюджетный авиаперевозчик прогнозирует, что в течение следующих трех месяцев будет перевозить около 10,5 миллиона пассажиров в месяц.

Кроме того, авиаперевозчик планирует расширять свою авиабазу и заказать еще 55 новых самолетов Boeing.

Условия въезда в Италию

Перед тем, как отправляться в Турин, следует проверять требования к въезду туристов в Италию.

Поэтому путешественники, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:

Вакцинированы украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предъявить сертификат или EU Green Pass, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации

Вакцины, которые признает Италия:

Comirnaty / Pfizer / BioNTech; Spikevax / Moderna; Vaxzevria / AstraZeneca; Janssen / Johnson & Johnson.

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

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Невакцинированные украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;

отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.

Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.