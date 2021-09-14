Цього разу авіаперевізник пропонує прямий переліт зі Львова до італійського міста Турин. Квитки у два боки від 9 євро.

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Однак дешевих дат мало, тому рекомендуємо бронювати якомога швидше!

Квитки можна забронювати на сайті Ryanair або в мобільному додатку. Також для пошуку найвигідніших дат та тарифів слід використовувати сервіс Fare Fineder та пошуковий агрегатор Kiwi.

Зазначається, що в системі бронювання авіакомпанії є дешеві квитки в один бік зі Львова на 20 та 27 вересня, а з Турина на 13, 17, 20 та 27 вересня.

Багаж, ручна поклажа та тарифи Ryanair

Базовий тариф Value передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати;

передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати; Середній тариф Regular передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака;

передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака; Топовий тариф Plus передбачає можливість перевезення реєстрованого багажу вагою 20 кілограмів, невеликої ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів, а також безкоштовний вибір місця в салоні літака і реєстрація в аеропорту без доплат.

Ryanair прогнозує швидке відновлення авіаперельотів

Відновлення подорожей Європою та послаблення обмежень для повністю вакцинованих туристів призвели до значного зростання попиту. Ірландський бюджетний авіаперевізник прогнозує, що протягом наступних трьох місяців буде перевозити близько 10,5 мільйона пасажирів на місяць.

Крім того, авіаперевізник планує розширяти свою авіабазу та замовити ще 55 нових літаків Boeing.

Умови в'їзду до Італії

Перед тим, як вирушати до Турина, слід перевіряти вимоги до в'їзду туристів до Італії.

Тож мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації

Вакцини, які визнає Італія:

Comirnaty / Pfizer/BioNTech; Spikevax / Moderna; Vaxzevria / AstraZeneca; Janssen / Johnson & Johnson.

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

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Невакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;

вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.