Латвийская государственная авиакомпания airBaltic ввела скидку 30 евро при покупке авиабилетов экономкласса с багажом. Акция распространяется на любые рейсы до осени 2022 года.

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airBaltic ввела скидку 30 евро на билеты с багажом

Максимальная скидка применяется автоматически при бронировании перелета в обе стороны. Отмечается, если выбрать вылет в одну сторону – скидка будет 15 евро.

Забронировать билет со скидкой можно только по тарифу экономкласса Green Classic, который предлагает:

ручную кладь 8 килограммов;

место багажа до 23 килограммов;

бесплатный выбор места заранее;

онлайн-регистрацию за 5 дней;

возможность поменять билет без штрафа или вернуть его со штрафом 50 евро;

заменить пассажира при оплате сбора 70 евро.

ВНИМАНИЕ! Чтобы получить скидку, нужно забронировать билет до конца 14 сентября 2021 года. Бронирование должно содержать вылеты до 8 сентября 2022 года.

Заметим, авиакомпания выполняет прямые рейсы из Киева в Вильнюс и Ригу, также из Одессы и Львова в Ригу, откуда предлагает удобные стыковки со многими интересными направлениями.

Правила бронирования и отмены билетов

Авиакомпания airBaltic понимает ситуацию с коронавирусом, что сложилось во всем мире, поэтому предлагает клиентам выгодные условия.

Если турист покупает билеты по крайней мере за 170 дней до полета, то может оплачивать их постепенно, разделив на две или четыре части. Однако такая услуга платная – 19,9 евро.

Кроме того, авиаперевозчик обновил свои тарифы, поэтому, как уже отмечалось, даже базовый тариф Green позволяет изменить даты полета за отдельную плату – 50 евро.

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