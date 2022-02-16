Ryanair открывает 17 новых маршрутов из Рима: куда будет летать
16 февраля 2022 , 15:49Читати новину українською
Источник:lowcost.ua
Ирландская авиакомпания Ryanair постоянно радует своих клиентов новыми направлениями. В этот раз лоукостер запустит 17 новых маршрутов из Рима.
Будет летать из аэропортов Рим Фьюмичино и Рим-Чампино. Открытие новых рейсов запланировано в марте.
А вы знали Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно
Ryanair запускает 17 новых рейсов из Рима
Так, после запуска этих маршрутов, количество направлений Ryanair из Италии на летний период 2022 составит 82.Напомним, в Италии до сих пор действуют строгие правила пересечения границы в туристических целях. Так, например, украинцы не смогут попасть в страну как минимум до 15 марта.
Новые маршруты Ryanair из Рима:
- Германия – Берлин, Кёльн;
- Бельгия – Брюссель;
- Италия – Кунео, Трапани;
- Англия – Восточный Мидлендс;
- Марокко – Фес, Танжер;
- Франция – Фигари (Корсика);
- Канарские острова – Гран-Канария;
- Греция – Кефалония, Превеза;
- Испания – остров Менорка, Валенсия;
- Чехия – Прага;
- Швеция – Стокгольм.
Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.
Пример бронирования билетов Рим Фьюмичино – Валенсия на сайте: