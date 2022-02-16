Ryanair открывает 17 новых маршрутов из Рима: куда будет летать

16 февраля 2022 , 15:49
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Источник:

lowcost.ua

Ирландская авиакомпания Ryanair постоянно радует своих клиентов новыми направлениями. В этот раз лоукостер запустит 17 новых маршрутов из Рима.

Будет летать из аэропортов Рим Фьюмичино и Рим-Чампино. Открытие новых рейсов запланировано в марте.

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Ryanair запускает 17 новых рейсов из Рима

Так, после запуска этих маршрутов, количество направлений Ryanair из Италии на летний период 2022 составит 82.

Напомним, в Италии до сих пор действуют строгие правила пересечения границы в туристических целях. Так, например, украинцы не смогут попасть в страну как минимум до 15 марта.

Новые маршруты Ryanair из Рима:

  • Германия – Берлин, Кёльн;
  • Бельгия – Брюссель;
  • Италия – Кунео, Трапани;
  • Англия – Восточный Мидлендс;
  • Марокко – Фес, Танжер;
  • Франция – Фигари (Корсика);
  • Канарские острова – Гран-Канария;
  • Греция – Кефалония, Превеза;
  • Испания – остров Менорка, Валенсия;
  • Чехия – Прага;
  • Швеция – Стокгольм.

Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

Пример бронирования билетов Рим Фьюмичино – Валенсия на сайте:

Отметим, ранее лоукостер Ryanair заявил об открытии новых рейсов из четырех аэропортов Украины, которые запланированы в период летнего расписания.

Автор: Марта Касіянчук