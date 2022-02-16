Ryanair открывает 17 новых маршрутов из Рима: куда будет летать

Ирландская авиакомпания Ryanair постоянно радует своих клиентов новыми направлениями. В этот раз лоукостер запустит 17 новых маршрутов из Рима.

Будет летать из аэропортов Рим Фьюмичино и Рим-Чампино. Открытие новых рейсов запланировано в марте.

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Ryanair запускает 17 новых рейсов из Рима

Так, после запуска этих маршрутов, количество направлений Ryanair из Италии на летний период 2022 составит 82.

Новые маршруты Ryanair из Рима:

Германия – Берлин, Кёльн;

– Берлин, Кёльн; Бельгия – Брюссель;

– Брюссель; Италия – Кунео, Трапани;

– Кунео, Трапани; Англия – Восточный Мидлендс;

– Восточный Мидлендс; Марокко – Фес, Танжер;

– Фес, Танжер; Франция – Фигари (Корсика);

– Фигари (Корсика); Канарские острова – Гран-Канария;

– Гран-Канария; Греция – Кефалония, Превеза;

– Кефалония, Превеза; Испания – остров Менорка, Валенсия;

– остров Менорка, Валенсия; Чехия – Прага;

– Прага; Швеция – Стокгольм.

, в Италии до сих пор действуют строгие правила пересечения границы в туристических целях. Так, например, украинцы не смогут попасть в страну как минимум до 15 марта.

Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

Пример бронирования билетов Рим Фьюмичино – Валенсия на сайте: