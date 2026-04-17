2000 ступенек ради невероятных пейзажей: как выглядит самый популярный маршрут Норвегии
- Гора Reinebringen в Норвегии стала безопаснее для туристов благодаря строительству каменных лестниц, завершенном в 2021 году.
- Маршрут на гору, включающий 1978 ступенек, предупреждает о физической нагрузке и рисках зимнего восхождения из-за лавин и скользких поверхностей.
Еще несколько лет назад сюда боялись идти, а теперь туристы стоят в очереди на подъем. Гора Reinebringen в Норвегии стала одним из самых популярных маршрутов Европы.
Украинский тревел-блогер Юлия Беркута рассказала об одной из самых интересных локаций Норвегии, а именно о лестнице на гору Reinebringen. Ранее этот маршрут считали одним из самых опасных в стране из-за сложного и крутого подъема.
Ситуация изменилась в 2021 году, когда польские шерпы, нанятые местными властями, завершили строительство каменных лестниц, что сделало подъем значительно безопаснее и доступнее для туристов.
Чем уникальна гора Reinebringen в Норвегии Reinebringen в Норвегии?
Гора Reinebringen на Лофотенских островах в Норвегии, несмотря на свою относительно небольшую высоту 448 метров, считается одной из самых популярных туристических локаций региона благодаря панорамным видам.
Ежегодно летом сюда поднимаются сотни туристов, а сам маршрут стал особенно известным в соцсетях. Ранее подъем на вершину был опасным из-за крутых склонов, эрозии и риска камнепадов. В 2016 году местные власти начали строительство каменных лестниц, которые в 2021 году полностью завершили.
Сейчас маршрут насчитывает 1978 ступенек и считается значительно безопаснее, хотя до сих пор физически требовательным. Несмотря на обустроенную инфраструктуру, туристов предупреждают о необходимости подготовки: подъем занимает около часа, а нагрузка может быть значительной даже для физически активных людей.
Также отмечается, что восхождение зимой является крайне опасным из-за риска лавин, скользкие поверхности и сложные погодные условия. Из-за популярности маршрута возникли проблемы с парковкой, поэтому местные власти призывают туристов пользоваться специально отведенными стоянками и соблюдать правила безопасности.
Частые вопросы
Почему гора Reinebringen в Норвегии стала более безопасной для туристов?
В 2021 году польские шерпы, нанятые местными властями, завершили строительство каменной лестницы на гору Reinebringen, что сделало подъем значительно безопаснее и доступнее для туристов.
Какие особенности делают Reinebringen популярной туристической локацией?
Несмотря на свою относительно небольшую высоту 448 метров, Reinebringen на Лофотенских островах в Норвегии считается популярной туристической локацией благодаря панорамным видам, которые можно увидеть после подъема примерно на 1,500 каменных лестниц.
Какие проблемы могут возникнуть во время подъема на Reinebringen зимой?
Подъем на Reinebringen зимой является крайне опасным из-за риска лавин, скользких поверхностей и сложных погодных условий. Также есть проблемы с парковкой из-за популярности маршрута.