Издание The National провело исследование и составило рейтинг самых красивых пляжей мира. Выбирайте, какой больше нравится и отправляйтесь на встречу приключениям!

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Самые красивые пляжи мира, которые следует посетить в 2022 году

Так, рейтинг возглавил пляж частного острова Нияма на Мальдивах.

Второе место занял пляж Аль-Суфух, также известный как "секретный" или пляж "черного дворца", поскольку расположен недалеко от королевских резиденций.

Этот пляж, который называют одной из скрытых жемчужин Дубая, является обязательным для посещения тем, кто ищет фантастических пейзажей на воду, а также на некоторые из самых удивительных построек Дубая, искусственные острова Palm Jumeirah и знаменитый Burj Al Arab, это идеальное место для востока или заката,

– говорится в отчете.

Также в пятерку лидеров вошли Bai Sao во Вьетнаме, Cape Drastis в Греции и Pensacola Beach в США.

10 самых красивых пляжей мира

Частный пляж острова Нияма, Мальдивы.

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Частный пляж острова Нияма на Мальдивах​ / Фото Kuoni

Пляж Аль-Суфух, Дубаи, ОАЕ



Пляж Аль-Сафух в Дубаи / Фото sweet-home-dubai.com

Бай Сао, Фукуок, Вьетнам

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Пляж Бай Сао на Фукуок / Фото Kuoni

Мыс Драстис, Корфу, Греция



Мыс Драстис на Корфу / Фото Kuoni

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Пенсакола-Бич, Флорида, США

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Пенсакола-Бич во Флориде / Фото Kuoni

Бамбург-Бич, Нортумберленд, Великобритания

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Бамбург-Бич в Нортумберленде / Фото Kuoni

Пляж Нумана-Альта, Италия



Пляж Нумана-Альта в Италии / Фото Kuoni

Пляж Рейли, Краби, Таиланд



Пляж Рейли в Таиланде / Фото Kuoni

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Побережье На Пали, Кауаи, Гаваи, США



Побережье На Пали / Фото Kuoni

Белый пляж Боракая, Филиппины



Белый пляж Боракая в Филиппинах / Фото Kuoni

Не медлите и отправляйтесь в эти райские уголки планеты!