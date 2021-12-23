Эта программа позволяет вакцинированным из ряда стран въезжать на территорию Таиланда без карантина и свободно передвигаться по стране.
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Таиланд возобновит требование карантина для туристов
Так, на всех курортах будет действовать обязательная самоизоляция для прибывших.
Находиться в специальной гостинице, даже вакцинированным, придется от 7 до 10 дней. В течение этого периода запрещено покидать дом или менять местонахождение.
Test&Go хотят приостановить: почему
Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что внесет предложение в Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA).
Если Test&Go не будет пересмотрен, то инфицированные, но не обнаруженные, у приехавших, могут сразу же отправиться внутрь страны, что приведет к появлению новых случаев инфекций,
– заявил представитель Минздрава.
По данным ведомства, "Омикрон" обнаружили у одного из туристов, прибывшего именно по схеме Test&Go, поэтому ее следует приостановить.
Теперь суть предложения сводится к тому, что въехать в страну можно будет только на территории "синих зон" или через отбывания государственного карантина.
Такие правила будут действовать как минимум до 4 января – затем правительство планирует пересмотреть ограничения.
COVID-19 в Таиланде: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 22 декабря 2021 года в Таиланде выявлен 2 199 061 случай заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 21 471 летальный;
- В то же время 2 139 388 человек побороли болезнь.
Как известно, в настоящее время в Таиланде обнаружено более 80 случаев "Омикрон".