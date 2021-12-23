Эта программа позволяет вакцинированным из ряда стран въезжать на территорию Таиланда без карантина и свободно передвигаться по стране.

Читайте также Новая Зеландия отложила открытие своих границ: что нужно знать туристам

Таиланд возобновит требование карантина для туристов

Так, на всех курортах будет действовать обязательная самоизоляция для прибывших.

Находиться в специальной гостинице, даже вакцинированным, придется от 7 до 10 дней. В течение этого периода запрещено покидать дом или менять местонахождение.

Исключение! Такие правила не распространяются на курортный остров Пхукет, где туристы во время карантина смогут выходить за пределы помещения, но для них будут открыты только некоторые места.

Test&Go хотят приостановить: почему

Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что внесет предложение в Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA).

Если Test&Go не будет пересмотрен, то инфицированные, но не обнаруженные, у приехавших, могут сразу же отправиться внутрь страны, что приведет к появлению новых случаев инфекций,

– заявил представитель Минздрава.

По данным ведомства, "Омикрон" обнаружили у одного из туристов, прибывшего именно по схеме Test&Go, поэтому ее следует приостановить.

Теперь суть предложения сводится к тому, что въехать в страну можно будет только на территории "синих зон" или через отбывания государственного карантина.

Такие правила будут действовать как минимум до 4 января – затем правительство планирует пересмотреть ограничения.

COVID-19 в Таиланде: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 22 декабря 2021 года в Таиланде выявлен 2 199 061 случай заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 21 471 летальный;

В то же время 2 139 388 человек побороли болезнь.

Как известно, в настоящее время в Таиланде обнаружено более 80 случаев "Омикрон".