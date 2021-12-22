Границы должны были открывать постепенно, а туристы смогли бы посетить Новую Зеландию только со следующего года. Но, на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон", правительство страны приняло решение о переносе даты открытия.

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Новая Зеландия отложила открытие своих границ для туристов

Как известно, границы страны останутся закрытыми как минимум до конца февраля 2022 года.

Пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты, и мы должны реагировать, чтобы продолжать защищать жизнь, не вводя ограничений и локдаунов, если это не необходимо,

– заявил министр по реагированию на коронавирус Крис Хипкинс.

Он также добавил, что задержка с возобновлением путешествий будет разочарованием для тех, кто планировал поездку в Новую Зеландию летом. Но, по его словам, ожидание до конца февраля повысит общую защиту страны и замедлит распространение "Омикрона".

Как и когда Новая Зеландия планировала открыться

Островная страна разработала поэтапный план, который должен был "снизить какие-либо потенциальные влияния на систему здравоохранения Новой Зеландии".

С 16 января 2022 года в страну должны были разрешить вернуться новозеландцам и резидентам страны, находящимся в Австралии;

в страну должны были разрешить вернуться новозеландцам и резидентам страны, находящимся в Австралии; С 13 февраля 2022 года разрешить въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах;

разрешить въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах; С 30 апреля 2022 года в страну могли бы въезжать иностранные туристы.

Все, кто въезжает в Новую Зеландию, должны быть полностью вакцинированы, пройти тест на коронавирус по прибытии и отбыть 7-дневную самоизоляцию.

Теперь путешественники, возвращающиеся в страну, должны проходить тест перед отправлением за 48 часов, а не за 72, а срок карантина увеличивается с семи до десяти дней.

Заметим, в Новой Зеландии введены одни из самых строгих в мире ограничений в связи с коронавирусом.

По данным Worldometer, по состоянию на 21 декабря 2021 года в Новой Зеландии выявлен 13 531 случай заражения коронавирусом, из них 49 летальных.