Кордони мали відкривати поступово, а туристи змогли б відвідати Нову Зеландію лише з наступного року. Але, на тлі поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", уряд країни прийняв рішення про перенесення дати відкриття.

Читайте також Румунія запроваджує нові правила в'їзду для туристів

Нова Зеландія відклала відкриття кордонів для туристів

Як відомо, кордони країни залишаться закритими щонайменше до кінця лютого 2022 року.

Пандемія COVID-19 продовжує набирати обертів, і ми повинні реагувати, щоб продовжувати захищати життя, не запроваджуючи обмежень і нокдаунів, якщо це не є необхідним,

– заявив міністр з реагування на коронавірус Кріс Хіпкінс.

Він також додав, що затримка з відновленням подорожей буде розчаруванням для тих, хто планував поїздку до Нової Зеландії влітку. Але, за його словами, очікування до кінця лютого підвищить загальний захист країни й сповільнить поширення "Омікрону".

Як і коли Нова Зеландія планувала відкритися

Острівна країна розробила поетапний план, який повинен був "знизити будь-які потенційні впливи на систему охорони здоров'я Нової Зеландії".

З 16 січня 2022 року до країни мали дозволити повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії;

до країни мали дозволити повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії; З 13 лютого 2022 року дозволити в'їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах;

дозволити в'їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах; З 30 квітня 2022 року в країну могли б в'їжджати Іноземні туристи.

Усі, хто в'їжджає у Нову Зеландію повинні бути повністю вакцинованими, пройти тест на коронавірус після прибуття та відбути 7-денну самоізоляцію.

Тепер мандрівники, які повертаються до країни, повинні проходити тест перед відправленням за 48 годин, а не за 72, а термін карантину збільшується з семи до десяти днів.

Зауважимо, у Новій Зеландії запроваджені одні з найсуворіших у світі обмежень у зв'язку з коронавірусом.