Уряд країни зазначає, що кордони відкриватимуть поступово, а іноземні туристи зможуть відвідати Нову Зеландію лише з наступного року. Розповідаємо про найголовніше.

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Коли Нова Зеландія відкриє кордони для іноземців

Слідом за Австралією, нововведення у якій набудуть чинності із 1 грудня, впустити туристів наважилася і Нова Зеландія. Острівна країна розробила поетапний план, який повинен "знизити будь-які потенційні впливи на систему охорони здоров'я Нової Зеландії".

  • З 16 січня 2022 року до країни дозволять повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії.
  • З 13 лютого 2022 року дозволять в’їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах.
  • Іноземні туристи зможуть відвідати Нову Зеландію лише із 30 квітня 2022 року.

Як діятимуть нові правила

Згідно із нововведеннями, усі, хто в'їжджає у Нову Зеландію повинні:

  • бути повністю вакциновані від коронавірусу,
  • здати тест на коронавірус після в’їзду на територію країни,
  • відбути 7-денну самоізоляцію (навіть за наявності негативного тесту на COVID-19).

За словами міністра охорони здоров’я Кріса Гіпкінса, такий план допоможе уникнути ризиків.

COVID-19 у Новій Зеландії

  • Нова Зеландія була однією з перших країн світу, яка закрила свої кордони під час першої хвилі розповсюдження COVID-19. Завдяки цьому їй вдалося максимально знизити рівень захворюваності.

  • У країні вакциновано 80% дорослого населення.

  • У листопаді 2021 року у Новій Зеландії зафіксували спалах захворюваності, спричинений штамом "Дельта".