Також в документі є пункт про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Якщо раніше він був чинний впродовж 12 місяців, то тепер влада країни хоче скоротити до 9.

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Італія планує посилити карантинні обмеження: що зміниться

Так, країна планує обмежити людей без "зелених перепусток". Тобто ті, що не отримали щеплення, не зможуть потрапити до низки закладів.

За попередньою інформацією, вхід буде заборонено до ресторанів, барів, кінотеатрів, театрів, спортзалів, різноманітних розважальних закладів та на гірськолижні курорти. Зазначається, що такі особи не зможуть навіть залишитися в готелі.

Планується, що "локдаун для нещеплених" розпочнеться або з 29 листопада, або з 6 грудня. Про те, чи діятимуть нововведення одразу у всій країні, чи спочатку лише в регіонах з високими показниками захворюваності – поки невідомо.

У такий спосіб уряд Італії сподівається уникнути загального закриття багатьох закладів, як під час попередніх хвиль пандемії.

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