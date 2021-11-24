Также документ содержит пункт о сокращении срока действия COVID-сертификата. Если раньше он действовал в течение 12 месяцев, то теперь власти страны хотят сократить до 9.

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Италия планирует усилить карантинные ограничения: что изменится

Так, страна планирует ограничить людей без "зеленых пропусков". То есть те, кто не получил прививки, не смогут попасть в ряд заведений.

По предварительной информации, вход будет запрещен в рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, различные развлекательные заведения и на горнолыжные курорты. Отмечается, что такие лица не могут даже остаться в отеле.

Планируется, что "локдаун для непривитых" начнется либо с 29 ноября, либо с 6 декабря. О том, будут ли действовать нововведения сразу по всей стране, или сначала только в регионах с высокими показателями заболеваемости – пока неизвестно.

Таким образом, правительство Италии надеется избежать общего закрытия многих заведений, как во время предыдущих волн пандемии.

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