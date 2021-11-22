С 22 ноября украинцы могут попасть в Испанию только при наличии сертификата о вакцинации.
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Испания запретила въезд невакцинированным украинцам туристам
Согласно информации консульской службы МИД Украины, в соответствии с Приказом МВД Испании INT/1269/2020 от 19 ноября, который вступает в силу 22 ноября, Украина исключена из перечня безопасных стран.
Соответственно, с 22 ноября, будет разрешен въезд в Испанию гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что правило распространяется на лиц старше 12 лет. Дети младше 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.
Вакцины, признанные Испанией
- Comirnaty / Biontech / Pfizer;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Janssen;
- Модерна;
- Coronavac / Sinovac;
- Sinopharm.
Сертификат вакцинации должен быть сгенерирован в приложении "Дія" в электронном или печатном виде с QR-кодом.
Также следует заранее заполнить формуляр санитарного контроля. Это можно сделать на сайте Минздрава Испании, или загрузив на телефон мобильное приложение Spain Travel Health – SpTH.
После заполнения формуляра программа сгенерирует QR-код, который нужно показать представителям компании-перевозчика перед посадкой и службой санитарного контроля по прибытии в Испанию.
В то же время, с 22 ноября невакцинированные украинцы смогут попасть в Испанию с негативным ПЦР-тестом только по уважительным причинам, полный перечень которых размещен на интерактивной карте МИД Украины. Въезд с туристической целью – невозможен.