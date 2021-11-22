З 22 листопада українці можуть потрапити до Іспанії лише при наявності сертифікату про вакцинацію.

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Іспанія заборонила в'їзд невакцинованим українським туристам

Згідно з інформацією консульської служби МЗС України, відповідно до Наказу МВС Іспанії INT/1269/2020 від 19 листопада, що набуває чинності 22 листопада, Україну виключено із переліку безпечних країн.

Відповідно, із 22 листопада, дозволятиметься в'їзд до Іспанії громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правило поширюється на осіб віком від 12 років та старше. Діти віком до 12 років можуть в'їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.

Вакцини, визнані Іспанією

Comirnaty / BionTech / Pfizer;

AstraZeneca;

Covishield;

Janssen;

Moderna;

Coronavac / Sinovac;

Sinopharm.

Сертифікат вакцинації має бути згенерований у додатку "Дія" в електроному або друкованому вигляді з QR-кодом.

Також слід заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю. Це можна зробити на сайті МОЗ Іспанії, або завантаживши на телефон мобільний додаток Spain Travel Health — SpTH.

Після заповнення формуляру програма згенерує QR-код, який потрібно показати представникам компанії-перевізника перед посадкою та службі санітарного контролю після прибуття в Іспанію.

Водночас з 22 листопада невакциновані українці зможуть потрапити до Іспанії з негативним ПЛР-тестом лише з поважних причин, повний перелік яких розміщено на інтерактивній карті МЗС України. В'їзд з туристичною метою – неможливий.

Увага! Євросоюз 9 листопада офіційно виключив Україну з "зеленого списку". Однак, чи пускати українців, кожна країна вирішує індивідуально. Чимало країн готові приймати туристів з України, куди можна вирушити та за яких умов – читайте у матеріалі!