З 22 листопада українці можуть потрапити до Іспанії лише при наявності сертифікату про вакцинацію.
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Іспанія заборонила в'їзд невакцинованим українським туристам
Згідно з інформацією консульської служби МЗС України, відповідно до Наказу МВС Іспанії INT/1269/2020 від 19 листопада, що набуває чинності 22 листопада, Україну виключено із переліку безпечних країн.
Відповідно, із 22 листопада, дозволятиметься в'їзд до Іспанії громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правило поширюється на осіб віком від 12 років та старше. Діти віком до 12 років можуть в'їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.
Вакцини, визнані Іспанією
- Comirnaty / BionTech / Pfizer;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Janssen;
- Moderna;
- Coronavac / Sinovac;
- Sinopharm.
Сертифікат вакцинації має бути згенерований у додатку "Дія" в електроному або друкованому вигляді з QR-кодом.
Також слід заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю. Це можна зробити на сайті МОЗ Іспанії, або завантаживши на телефон мобільний додаток Spain Travel Health — SpTH.
Після заповнення формуляру програма згенерує QR-код, який потрібно показати представникам компанії-перевізника перед посадкою та службі санітарного контролю після прибуття в Іспанію.
Водночас з 22 листопада невакциновані українці зможуть потрапити до Іспанії з негативним ПЛР-тестом лише з поважних причин, повний перелік яких розміщено на інтерактивній карті МЗС України. В'їзд з туристичною метою – неможливий.