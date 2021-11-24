Правительство страны отмечает, что границы будут открываться постепенно, а иностранные туристы смогут посетить Новую Зеландию только со следующего года. Рассказываем о самом главном.

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Когда Новая Зеландия откроет границы для иностранцев

Вслед за Австралией, нововведения в которой вступят в силу с 1 декабря, впустить туристов отважилась и Новая Зеландия. Островная страна разработала поэтапный план, который должен "снизить любое потенциальное влияние на систему здравоохранения Новой Зеландии".

С 16 января в страну разрешат вернуться находящимся в Австралии новозеландцам и резидентам страны.

в страну разрешат вернуться находящимся в Австралии новозеландцам и резидентам страны. С 13 февраля разрешат въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах.

разрешат въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах. Иностранные туристы смогут посетить Новую Зеландию только с 30 апреля.

Как будут действовать новые правила

Согласно нововведениям, все въезжающие в Новую Зеландию должны:

быть полностью вакцинированы от коронавируса,

сдать тест на коронавирус после въезда на территорию страны,

отбыть 7-дневную самоизоляцию (даже при наличии отрицательного теста на COVID-19).

По словам министра здравоохранения Криса Гипкинса, такой план поможет избежать рисков.

COVID-19 в Новой Зеландии