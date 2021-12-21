При составлении рейтинга учитывается политическое и социальное положение стран, состояние здравоохранения и уровень криминала. В этом году также анализировались последствия COVID-пандемии.
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Куда туристам не стоит путешествовать в 2022 году
По словам Мика Шарпа, директора групповых служб безопасности в International SOS, в 2022 году организации должны знать, что постоянные проблемы безопасности не исчезли из-за пандемии, а иногда риски фактически выросли.
Категория "чрезвычайный риск безопасности" означает, что государственный контроль и правопорядок минимальны или вообще отсутствуют на больших территориях, и может существовать серьезная угроза насильственных атак вооруженных групп, направленных на международных посетителей,
– подчеркивают в сообщении.
Кроме того, государственные и транспортные услуги почти не функционируют, и большая часть страны может быть недоступна иностранцам.
5 самых опасных стран для туристов
- Афганистан;
- Сирия;
- Ливия;
- Центральноафриканская республика;
- Ирак.
Карта самых опасных стран для туристов в 2022 году / Скриншот из travelriskmap.com
Также появился рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2022 году.
5 самых безопасных стран для туристов
- Норвегия;
- Финляндия;
- Швейцария;
- Дания;
- Люксембург.