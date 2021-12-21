При складанні рейтингу враховують політичне та соціальне становища країн, стан охорони здоров'я та рівень криміналу. Цьогоріч також аналізували наслідки COVID-пандемії.
Читайте також "Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших країн серед українців у листопаді: перелік
Куди туристам не варто подорожувати у 2022
За словами Міка Шарпа, директора групових служб безпеки в International SOS, у 2022 році організації повинні знати, що постійні проблеми безпеки не зникли через пандемію, а подекуди ризики фактично зросли.
Категорія "надзвичайний ризик безпеки" означає, що державний контроль і правопорядок мінімальні або взагалі відсутні на великих територіях, і може існувати серйозна загроза насильницьких атак збройних груп, спрямованих на міжнародних відвідувачів,
– підкреслюють у повідомленні.
Крім того, державні та транспортні послуги майже не функціонують, і велика частина країни може бути недоступною для іноземців.
5 найнебезпечніших країн для туристів
- Афганістан;
- Сирія;
- Лівія;
- Центральноафриканська республіка;
- Ірак.
Карта найнебезпечніших країн для туристів у 2022 році / Скриншот з travelriskmap.com
Також з'явився рейтинг найбезпечніших держав для подорожей у 2022 році.
5 найбезпечніших країн для туристів
- Норвегія;
- Фінляндія;
- Швейцарія;
- Данія;
- Люксембург.