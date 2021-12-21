При складанні рейтингу враховують політичне та соціальне становища країн, стан охорони здоров'я та рівень криміналу. Цьогоріч також аналізували наслідки COVID-пандемії.

Читайте також "Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших країн серед українців у листопаді: перелік

Куди туристам не варто подорожувати у 2022

За словами Міка Шарпа, директора групових служб безпеки в International SOS, у 2022 році організації повинні знати, що постійні проблеми безпеки не зникли через пандемію, а подекуди ризики фактично зросли.

Категорія "надзвичайний ризик безпеки" означає, що державний контроль і правопорядок мінімальні або взагалі відсутні на великих територіях, і може існувати серйозна загроза насильницьких атак збройних груп, спрямованих на міжнародних відвідувачів,
– підкреслюють у повідомленні.

Крім того, державні та транспортні послуги майже не функціонують, і велика частина країни може бути недоступною для іноземців.

5 найнебезпечніших країн для туристів

  1. Афганістан;
  2. Сирія;
  3. Лівія;
  4. Центральноафриканська республіка;
  5. Ірак.


Карта найнебезпечніших країн для туристів у 2022 році / Скриншот з travelriskmap.com

Також з'явився рейтинг найбезпечніших держав для подорожей у 2022 році.

5 найбезпечніших країн для туристів

  1. Норвегія;
  2. Фінляндія;
  3. Швейцарія;
  4. Данія;
  5. Люксембург.