При складанні рейтингу враховують політичне та соціальне становища країн, стан охорони здоров'я та рівень криміналу. Цьогоріч також аналізували наслідки COVID-пандемії.

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Куди туристам не варто подорожувати у 2022

За словами Міка Шарпа, директора групових служб безпеки в International SOS, у 2022 році організації повинні знати, що постійні проблеми безпеки не зникли через пандемію, а подекуди ризики фактично зросли.

Категорія "надзвичайний ризик безпеки" означає, що державний контроль і правопорядок мінімальні або взагалі відсутні на великих територіях, і може існувати серйозна загроза насильницьких атак збройних груп, спрямованих на міжнародних відвідувачів,

– підкреслюють у повідомленні.

Крім того, державні та транспортні послуги майже не функціонують, і велика частина країни може бути недоступною для іноземців.

5 найнебезпечніших країн для туристів

Афганістан; Сирія; Лівія; Центральноафриканська республіка; Ірак.



Карта найнебезпечніших країн для туристів у 2022 році / Скриншот з travelriskmap.com

Також з'явився рейтинг найбезпечніших держав для подорожей у 2022 році.

5 найбезпечніших країн для туристів Норвегія; Фінляндія; Швейцарія; Данія; Люксембург.

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