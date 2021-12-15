Тож, авторитетне туристичне видання European Best Destinations вирішило допомогти мандрівникам й назвало найкращі місця в Європі, щоб зустріти Новий Рік 2022.
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Де зустріти Новий рік 2022 в Європі: найкращі напрямки
- Мадейра, Португалія
- Марбелья, Іспанія
- Лондон, Англія
- Лісабон, Португалія
- Тбілісі, Грузія
- Прага, Чехія
- Москва, Росія
- Ібіца, Іспанія
- Сан-Мігел (Азорські острови), Португалія
- Единбург, Шотландія
- Порту, Португалія
- Дубровник, Хорватія
- Брюссель, Бельгія
- Грац, Австрія
- Рим, Італія
- Кіцбюель, Австрія
- Стокгольм, Швеція
- Тенерифе (Канарські острови), Іспанія
- Гданськ, Польща
- Матера, Італія
- Рованіємі, Фінляндія
- Рейк'явік, Ісландія