Тож, авторитетне туристичне видання European Best Destinations вирішило допомогти мандрівникам й назвало найкращі місця в Європі, щоб зустріти Новий Рік 2022.

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Де зустріти Новий рік 2022 в Європі: найкращі напрямки

  1. Мадейра, Португалія
  2. Марбелья, Іспанія
  3. Лондон, Англія
  4. Лісабон, Португалія
  5. Тбілісі, Грузія
  6. Прага, Чехія
  7. Москва, Росія
  8. Ібіца, Іспанія
  9. Сан-Мігел (Азорські острови), Португалія
  10. Единбург, Шотландія
  11. Порту, Португалія
  12. Дубровник, Хорватія
  13. Брюссель, Бельгія
  14. Грац, Австрія
  15. Рим, Італія
  16. Кіцбюель, Австрія
  17. Стокгольм, Швеція
  18. Тенерифе (Канарські острови), Іспанія
  19. Гданськ, Польща
  20. Матера, Італія
  21. Рованіємі, Фінляндія
  22. Рейк'явік, Ісландія