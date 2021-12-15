Поэтому авторитетное туристическое издание European Best Destinations решило помочь путешественникам и назвало лучшие места в Европе, чтобы встретить Новый Год 2022.

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Где встретить Новый год 2022 в Европе: лучшие направления

  1. Мадейра, Португалия
  2. Марбелья, Испания
  3. Лондон, Англия
  4. Лиссабон, Португалия
  5. Тбилиси, Грузия
  6. Прага, Чехия
  7. Москва, Россия
  8. Ибица, Испания
  9. Сан-Мигел (Азорские острова), Португалия
  10. Эдинбург, Шотландия
  11. Порту, Португалия
  12. Дубровник, Хорватия
  13. Брюссель, Бельгия
  14. Грац, Австрия
  15. Рим, Италия
  16. Кицбюэль, Австрия
  17. Стокгольм, Швеция
  18. Тенерифе (Канарские острова), Испания
  19. Гданьск, Польша
  20. Матера, Италия
  21. Рованиеми, Финляндия
  22. Рейкьявик, Исландия