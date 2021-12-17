Впрочем, есть те направления, которые пользуются популярностью больше всего, в частности в ноябре. Об этом свидетельствуют данные аэропорта "Борисполь".

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Куда украинские туристы летели в ноябре

По данным аэропорта "Борисполь", в ноябре 2021 года воздушные ворота обслужили 717 484 пассажира. Из них 501 186 – пассажиры регулярных рейсов, 216 298 – нерегулярных.

В ноябре 2019 года аэропорт обслужил 1 137 300 пассажиров, что свидетельствует о том, что пассажиропоток восстановился на 63%.

В тройке популярных международных направлений среди пассажиров КВР в ноябре: Египет и Турция, также в тройку лидеров попала Польша,

– говорится в сообщении.

Так, в эти страны путешествовало 42% от общего количества отправленных из аэропорта Борисполь пассажиров.

К слову, в списке появились новые направления, ранее не входившие в популярные среди украинцев.

10 самых популярных направлений

Шарм-эль-Шейх; Хургада; Стамбул; Дубай; Марса Алам; Тель-Авив; Амстердам; Барселона; Анталия; Франкфурт-на-Майне.

В то же время, общий туристический поток аэродрома за 11 месяцев 2021 года вырос на 61% против аналогичного периода 2019-го. Суммарное количество достигло 8 725 534 пассажиров.

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Самые популярные аэропорты Украины в ноябре: рейтинг

Украинские аэропорты в ноябре 2021 года обслужили 1 миллион 278 тысяч человек, пишет avianews.com.

В три самых популярных вошли Борисполь, Львов и "Киев" (Жуляны) – суммарно 80% всего авиационного трафика Украины.

В список ведущих аэропортов также вошли Одесса, Харьков, Запорожье и Днепр, занявшие места с четвертого по седьмое.

Общий пассажиропоток аэропортов Украины за 11 месяцев 2021 года составил 14 миллионов 906 тысяч человек.