Впрочем, есть те направления, которые пользуются популярностью больше всего, в частности в ноябре. Об этом свидетельствуют данные аэропорта "Борисполь".
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Куда украинские туристы летели в ноябре
По данным аэропорта "Борисполь", в ноябре 2021 года воздушные ворота обслужили 717 484 пассажира. Из них 501 186 – пассажиры регулярных рейсов, 216 298 – нерегулярных.
В ноябре 2019 года аэропорт обслужил 1 137 300 пассажиров, что свидетельствует о том, что пассажиропоток восстановился на 63%.
В тройке популярных международных направлений среди пассажиров КВР в ноябре: Египет и Турция, также в тройку лидеров попала Польша,
– говорится в сообщении.
Так, в эти страны путешествовало 42% от общего количества отправленных из аэропорта Борисполь пассажиров.
К слову, в списке появились новые направления, ранее не входившие в популярные среди украинцев.
10 самых популярных направлений
- Шарм-эль-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Дубай;
- Марса Алам;
- Тель-Авив;
- Амстердам;
- Барселона;
- Анталия;
- Франкфурт-на-Майне.
В то же время, общий туристический поток аэродрома за 11 месяцев 2021 года вырос на 61% против аналогичного периода 2019-го. Суммарное количество достигло 8 725 534 пассажиров.
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Самые популярные аэропорты Украины в ноябре: рейтинг
Украинские аэропорты в ноябре 2021 года обслужили 1 миллион 278 тысяч человек, пишет avianews.com.
В три самых популярных вошли Борисполь, Львов и "Киев" (Жуляны) – суммарно 80% всего авиационного трафика Украины.
В список ведущих аэропортов также вошли Одесса, Харьков, Запорожье и Днепр, занявшие места с четвертого по седьмое.
Общий пассажиропоток аэропортов Украины за 11 месяцев 2021 года составил 14 миллионов 906 тысяч человек.