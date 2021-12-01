Такой скачок в рейтинге вызван укреплением национальной валюты, шекеля, а также ростом цен на транспорт и продукты. Об этом свидетельствуют данные обновленного отчета Economist Intelligence Unit (EIU).

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Самые дорогие города мира для жизни в 2021 году

Тель-Авив, Израиль Париж, Франция Сингапур Цюрих, Швейцария Гонконг, Китай Нью-Йорк, США Женева, Швейцария Копенгаген, Дания Лос-Анджелес, США Осака, Япония

Украинская столица – Киев – заняла 88 место, поднявшись на 13 позиций по сравнению с 2020 годом, когда город занимал 101 место.

Самые дешевые города мира для жизни в 2021 году

Большинство из них расположены на Ближнем Востоке, в Африке или в самых бедных частях Азии.

Не во всех городах произошло повышение цен. У многих, что внизу нашего рейтинга, цены стагнировали или даже падали, отчасти из-за того, что их валюты ослабли по отношению к доллару США,

– заявил руководитель рейтинга Упасана Дутт.

Так, согласно результатам отчета, самым дешевым городом для жизни, как и в прошлом году, признан Дамаск (Сирия). Вслед за ним, Триполи в Ливии и Ташкент, столица Узбекистана.

Отмечается, что наибольшее "удешевление" произошло в Риме – с 16-й позиции город перешел на 48.

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Рейтинг стоимости жизни EUI: кратко

Всемирный рейтинг стоимости жизни EIU обновляется дважды в год. В исследовании сравнивают более 400 индивидуальных цен на 138 продуктов и услуг в более чем 130 городах мира.

На движение позиций в рейтинге влияют изменения обменного курса местной валюты к доллару, ведь города сравниваются с индексом базового города – Нью-Йорка.

Также влияние оказывают проблемы с цепочкой снабжения, когда нехватка товаров становится причиной роста цен в некоторых категориях. Изменения в образе жизни, вызванные COVID, тоже влияют на цены.