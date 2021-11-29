Портал Euronews собрал города, отметки термометра в которых выше нуля. Любое из предложенных направлений идеально подойдет для короткого зимнего отпуска.

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5. Тирана, Албания

Температура воздуха 25 – 17 градусов / Фото Unsplash

Столица Албании славится своей архитектурой и вертикальным лесом от архитектора Стефано Боэри. Так что причин посетить эту страну – множество.

В среднем, температура в ноябре держится на отметке 17°C, в декабре она снижается до 15°C.

4. Рим, Италия

Температура воздуха – 15 градусов / Фото Pexels

Рим – всегда хорошая идея для поездки. Помимо большого количества культурных достопримечательностей, итальянский отдых предлагает отдых на многочисленных побережьях. В пригороде Рима есть множество пляжей, при этом температура воды даже в декабре составляет 21°C. Средняя максимальная температура воздуха в декабре -15°C.

3. Афины, Греция

Температура воздуха – 17 градусов / Фото Pexels

Афины – еще одно классическое туристическое направление с большим количеством достопримечательностей и прогретой воды.

Именно в Афинах зарегистрировано больше всего солнечных дней среди всех городов в нашем списке: в 2020 году их было 268 (это почти 75%). Максимальная температура воздуха в ноябре и декабре держится на отметке 17°C.

2. Лиссабон, Португалия

Температура воздуха – 17 градусов / Фото Pexels

Столица Португалии Лиссабон и близлежащий регион Кашкайш держит среднюю температуру воздуха 17°C до конца года. Это идеальное место для тех, кто хочет встретить праздники под южноевропейским солнцем.

1. Валлетта, Мальта

Температура воздуха – 19 градусов / Фото Pexels

Мальта – лучшее направление для тех, кто хочет насладиться плаванием в море в канун Нового года. Средняя температура воды составляет 20 – 22°C.

На Мальте зафиксировано более 230 солнечных дней в году, а средняя максимальная температура воздуха в ноябре и декабре составляет 19°C.