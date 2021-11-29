Портал Euronews зібрав міста, позначки термометра в яких вищі за нуль. Будь-який із запропонованих напрямків ідеально підійде для короткої зимової відпустки.

Цікаво 5 непопсових місць, де можна забути про все і перезавантажитися

5. Тирана, Албанія

Температура повітря 25 – 17 градусів / Фото Unsplash

Столиця Албанії славиться своєю архітектурою та вертикальним лісом від архітектора Стефано Боері. Тож причин відвідати цю країну – безліч.

В середньому температура у листопаді тут тримається на позначці 17°C, у грудні вона знижується до 15°C.

4. Рим, Італія

Температура повітря – 15 градусів / Фото Pexels

Рим – завжди хороша ідея для подорожі. Окрім великої кількості культурних пам'яток, італійський відпочинок пропонує відпочинок на чисельних узбережжях. Передмістя Риму пропонує безліч пляжів, при цьому температура води, навіть у грудні, становить 21°C. А середня максимальна температура повітря у грудні – 15°C.

3. Афіни, Греція

Температура повітря – 17 градусів / Фото Pexels

Афіни – ще один класичний туристичний напрямок із великою кількістю історичних пам'яток та прогрітої води.

Саме в Афінах зареєстровано найбільше сонячних днів серед усіх міст у нашому списку: у 2020 році їх було 268 (це майже 75%). А максимальна температура повітря у листопаді й грудні тримається на відмітці 17°C.

2. Лісабон, Португалія

Температура повітря – 17 градусів / Фото Pexels

Столиця Португалії Лісабон та навколишній регіон Кашкайш тримає середню температуру повітря 17°C аж до кінця року. Тож це ідеальне місце для тих, хто хоче зустріти свята під південноєвропейським сонцем.

1. Валлетта, Мальта

Температура повітря – 19 градусів / Фото Pexels

Мальта – найкращий напрямок для тих, хто хоче насолодитися плаванням у морі напередодні Нового року. Середня температура води становить 20 – 22°C.

На Мальті зафіксовано понад 230 сонячних днів на рік, а середня максимальна температура повітря у листопаді й грудні становить 19°C.