Интересно и то, что в пятерку фаворитов сети попал Киев, которому удалось обойти Будапешт, Прагу и Флоренцию. Показываем, как выглядят самые популярные объекты.
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1. Исторический центр Рима
(61,2 миллиона отметок)
Колизей / Фото инстаграм growingupitalian
Италия – одно из самых любимых мест путешественников, возвращающихся сюда за новыми впечатлениями. Как в центре города, так и в его окрестностях есть на что посмотреть. Именно здесь расположены всемирно известные достопримечательности, в частности Колизей, самый большой в Риме фонтан – Треви, Пантеон и Римский Форум.
2. Рио-де-Жанейро
(45 миллионов отметок)
Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро / Фото инстаграм droneofficial
Христос-Спаситель – одна из самых известных достопримечательностей Рио-де-Жанейро. Поэтому неудивительно, что о городе написано более 45 миллионов постов. Кроме суперпопулярной достопримечательности ресурс Design Bundles советует посетить Музей завтрашнего дня и Музей современного искусства.
3. Венеция
(25,7 миллиона отметок)
Венеция / Фото инстаграм
Венеция превратилась в настоящий рай для фотографов, прежде всего благодаря таким достопримечательностям, как площадь Сан-Марко и Гранд-канал.
4. Архитектура Киева
(21,9 миллиона отметок)
В Киев советуют ехать всем, кто интересуется архитектурой / Фото инстаграм bassam_mukadam
Любителям архитектора портал советует отправляться в Киев, чтобы поближе ознакомиться с Софийским собором и другими сооружениями в историческом центре Киева.
Интерьер, который уцелел и коллекция мозаик и фресок 11 века достойны того, чтобы посетить Киев,
– указано в статье.
5. Флоренция
(21,5 миллиона отметок)
Исторический центр Флоренции / Фото инстаграм florencemypassion
В историческом центре Флоренции хранятся работы Брунеллески, Боттичелли, Джотто и Микеланджело. Кроме этого, здесь множество достопримечательностей. В частности, собор Санта-Мария-дель-Фьоре, церковь Санта-Крусе, галерея Уффици и множество другого.
Также в рейтинг попали
- Центр Праги – 17,7 миллиона отметок.
- Будапешт – 14,6 миллиона отметок.
- Бразилия – 13,2 миллиона отметок.
- Центр Санкт-Петербурга – 11,9 миллиона отметок.
- Кито – 9,8 миллиона отметок.