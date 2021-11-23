Цікаво й те, що до п'ятірки фаворитів мережі потрапив Київ, якому вдалося обійти Будапешт, Прагу і Флоренцію. Показуємо, як виглядають найпопулярніші об'єкти.

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1. Історичний центр Риму

(61,2 мільйона позначок)

Колізей / Фото інстаграм growingupitalian

Італія – одне із найулюбленіших місць мандрівників, які повертаються сюди за новими враженнями. Як у центрі міста, так і на його околицях є на що подивитися. Саме тут розташовані всесвітньо відомі пам'ятки, зокрема Колізей, найбільший у Римі фонтан – Треві, Пантеон та Римський Форум.

2. Ріо-де-Жанейро

(45 мільйонів позначок)

Христос-Спаситель ​у Ріо-де-Жанейро / Фото інстаграм droneofficial

Христос-Спаситель – одна з найвідоміших пам'яток Ріо-де-Жанейро. Тому не дивно, що про місто написано понад 45 мільйонів постів. Окрім суперпопулярної пам'ятки, ресурс Design Bundles радить відвідати Музей завтрашнього дня та Музей сучасного мистецтва.

3. Венеція

(25,7 мільйона позначок)

Венеція / Фото інстаграм venice

Венеція перетворилася на справжній рай для фотографів, насамперед завдяки таким визначним пам'яткам, як площа Сан-Марко та Гранд-канал.

4. Архітектура Києва

(21,9 мільйона позначок)

У Київ радять їхати усім, хто цікавиться архітектурою / Фото інстаграм bassam_mukadam

Любителям архітектору портал радить вирушати у Київ, щоб ближче ознайомитися із Софійським собором та іншими спорудами у історичному центрі Києва.

Інтер'єр, який уцілів та і колекція мозаїк і фресок 11 століття варті того, щоб відвідати Київ,

– вказано у статті.

5. Флоренція

(21,5 мільйона позначок)

Історичний центр Флоренції / Фото інстаграм florencemypassion

В історичному центрі Флоренції зберігаються роботи Брунеллескі, Боттічеллі, Джотто та Мікеланджело. Крім цього, тут безліч визначних архітектурних пам'яток. Зокрема, собор Санта-Марія-дель-Фйоре, церква Санта-Крусе, галерея Уффіці та безліч

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