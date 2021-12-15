Об этом на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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Для украинцев открыты 52 страны

По состоянию на сегодняшний день, доступ для украинцев открыт в 52 страны мира, которые признают наши COVID-сертификаты в "Дія",

– заявила Карчевич.

По ее словам, среди них не только близкие для нас страны Европы, такие как Германия, Австрия, Испания, Франция, Португалия, но и государства Азии. Так, недавно для украинских туристов открыли свои границы Сингапур и Таиланд.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнула, что благодаря вакцинации и цифровым сервисам, которые осуществляют совместно с Минцифрой и НСЗУ, украинцы имеют возможность путешествовать в еще большее число стран даже во время пандемии.