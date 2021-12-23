Распоряжение предусматривает установление на постоянной основе безвизового режима поездок граждан Украины и граждан Республики Сейшельские острова в целях въезда.

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Сейшелы отменили визы для украинцев: что известно

"МИД шаг за шагом создает новые возможности для путешествий украинцев и открывает Украину миру. Даже когда речь идет о дальних или экзотических странах, это часть последовательной работы по расширению свободы передвижения для украинцев и продвижению позитивного имиджа Украины. Свобода путешествий имеет вполне практические последствия, среди которых развитие туризма, увеличение межчеловеческих контактов, новые культурные, экономические и политические связи", – заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Находиться на Сейшелах без визы можно до 90 дней / Фото Unsplash

Основное изменение, которое будет достигнуто после заключения соглашения, состоит в том, что украинцы смогут дольше отдыхать на территории островного государства. Теперь независимо от цели въезда, туристы смогут находиться на Сейшелах сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.



Украинцы смогут путешествовать на Сейшелы без визы / Фото телеграмм-канал "Гончаренко"

Условия въезда на Сейшелы в условиях пандемии

Туристы должны иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до полета, а также страховку, покрывающую изоляцию, карантин и потенциальное лечение COVID-19.

Перед поездкой иностранцы должны скачать отрицательные результаты ПЦР-тестирования, данные рейса и места жительства на Сейшелах для авторизации здравоохранения на путешествия через специализированную платформу по ссылке.

Посетители должны гарантировать, что бронирование жилья для отдыха осуществлено только в лицензированных учреждениях, сертифицированных Управлением здравоохранения Сейшел.

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