Видання The National провело дослідження та склало рейтинг найкрасивіших пляжів світу. Обирайте, який більше до вподоби й вирушайте на зустріч пригодам!
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Найкрасивіші пляжі світу, які слід відвідати у 2022-му
Так, рейтинг очолив пляж приватного острова Ніяма на Мальдівах.
Друге місце посів пляж Аль-Суфух, також відомий як "секретний" або пляж "чорного палацу", бо розташований неподалік королівських резиденцій.
Цей пляж, який називають однією із прихованих перлин Дубая, є обов'язковим для відвідування тим, хто шукає фантастичних краєвидів на воду, а також на деякі з найдивовижніших будівель Дубая, штучні острови Palm Jumeirah і знаменитий Burj Al Arab, це ідеальне місце для сходу або заходу сонця,
– йдеться у звіті.
Також до п'ятірки лідерів увійшли Bai Sao у В'єтнамі, Cape Drastis у Греції та Pensacola Beach у США.
10 найкрасивіших пляжів світу
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Приватний пляж острова Ніяма, Мальдіви
Приватний пляж острова Ніяма на Мальдівах / Фото Kuoni
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Пляж Аль-Суфух, Дубаї, ОАЕ
Пляж Аль-Сафух в Дубаї / Фото sweet-home-dubai.com
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Бай Сао, Фукуок, В'єтнам
Пляж Бай Сао на Фукуок / Фото Kuoni
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Мис Драстіс, Корфу, Греція
Мис Драстіс на Корфу / Фото Kuoni
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Пенсакола-Біч, Флорида, США
Пенсакола-Біч у Флориді / Фото Kuoni
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Бамбург-Біч, Нортумберленд, Велика Британія
Бамбург-Біч у Нортумберленд / Фото Kuoni
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Пляж Нумана-Альта, Італія
Пляж Нумана-Альта в Італії / Фото Kuoni
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Пляж Рейлі, Крабі, Таїланд
Пляж Рейлі в Таїланді / Фото Kuoni
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Узбережжя На Палі, Кауаї, Гаваї, США
Узбережжя На Палі / Фото Kuoni
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Білий пляж Боракая, Філіппіни
Білий пляж Боракая у Філіппінах / Фото Kuoni