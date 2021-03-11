Многие студенты избираются работу на круизном лайнере, потому что это возможность подзаработать, увидеть мир, практиковать английский и завести новых друзей. Как найти такую работу – читайте в материале.

Журналисты пообщались с агентствами, которые занимаются трудоустройством в круизах Marine-Life, Pelekh.agency и Workonships.

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Где искать вакансии?

Напрямую не стоит обращаться. Обычно, вашу заявку и не рассмотрят. Круизные компании перед тем, как провести массовую собеседование, обращаются в агентства. Они отбирают кандидатов в соответствии с требованиями.

Крупнейшие круизные компании мира:

Royal Caribbian International

Costa Cruises

PullManTurCruises

Услуги украинских агентств:

Marine Life – полный пакет услуг (если человек обращается впервые) стоит 450 долларов (12 600 гривен)

Pelekh.agency (пока нет актуальных вакансий в круизе из-за пандемии) – в зависимости от страны в которой трудоустраивают от 125 до 1000 долларов (3500 – 28 000 гривен)

Workonships – курс подготовки к собеседованию (онлайн разговор или в записи) – 4250 гривен

Обязательно проверьте, легально ли агентство работает в Украине – попросите номер и дату выдачи лицензии на деятельность по посредничества по трудоустройству. Можно также прислать эти реквизиты кампании #працюйбезпечно по информированию о рисках, связанных с торговлей людьми.

Фирма посредник иметь информацию, заверенную иностранным работодателем, о перечне судов, которыми тот владеет, количество и состав экипажей, которые предоставляют услуги на кораблях. Однако, эту информацию он не обязан разглашать и предоставлять по требованию клиентов.

Также стоит посмотреть отзывы об агентстве на различных сайтах, форумах, тематических группах в социальных сетях. Не стоит доверять только отзывам на официальном сайте посредника.

Вакансии и требования для работы

Требования для работы на круизном лайнере:

знание английского языка на уровне В2

для некоторых вакансий, требующих специфического опыта (например, тренер или врач), обращают внимание на то, где человек работал раньше, имеет соответствующие навыки и образование

Какие вакансии есть на корабле?

Всех работников оформляют официально. Главные офисы компаний расположены в США, но их корабли могут быть оформлены в разных странах. Человека оформляют на корабль, где он зарегистрирован, в той стране человек и формально работает.

Есть специфические вакансии, для которых нужен опыт, – парикмахеры, тренеры тренажерного зала, врачи.



Происходят массовые собеседования \ Photo by Tim Gouw on Unsplash

Вакансии в департаменты обслуживания и проживания – они не требуют особых навыков, всего можно научиться в процессе.

Если вы будете работать на корабле впервые, то выбирайте простые вакансии. На них обычно проще устроиться. А есть те, куда попасть почти невозможно – например, на должность врача выбирают европейцев - у них, как правило, больше навыков. Однако есть хорошая новость - медиков нуждаются лишь несколько на весь корабль, а официантов всегда нужно много.

Подготовка и документы

Для трудоустройства на лайнер преимущественно нужен стандартный перечень документов:

паспорта (внутренний и заграничный)

визу (как правило, требуется транзитная виза в США C1 / D сроком на 10 лет)

компания может требовать сертификаты по профильным тренингов или курсов, удостоверение личности моряка

медицинской страховкой обеспечивают на весь период работы. Страховой полис оформляют за деньги компании, а визу оплачивает сам кандидат и получает возврат денег после завершения контракта

Оформление документов может длиться от трех месяцев до одного года. На более популярные вакансии оформления длится от трех до шести месяцев.

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Специфические вакансии оформления всех документов может длиться до года. Это отмечают на сайтах компании, а всю подробную информацию обычно человек получает на собеседовании.

Затраты на оформление всех документов могут составлять от 1 до 1,5 тысячи долларов (от 28 200 гривен до 42 300 гривен). Все зависит от требований по ним круизной компании, а также от места посадки на корабль и затрат на билет.

Советуем не оформлять документы заранее. Есть риск, что кандидату откажут или он сам по каким-то причинам передумает. Стоит оформлять документы только тогда, когда точно знаете, что поедете работать.

Изготовление билетов и виз следует контролировать самостоятельно – даже если это займет больше времени.

Обязательно подпишите договор о посредничестве в трудоустройстве за границей с агентством. Отдельно – договор о трудоустройстве с будущим работодателем. Делать это стоит до выезда за пределы Украины. Еще – стоит оформить акт выполненных работ и только тогда платить все счета только через отделения банка.



Читайте внимательно договора \ Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash

Все документы нужно подписывать в двух экземплярах. Клиенты имеют право попросить договор до подписания, чтобы ознакомиться с ним дома, проконсультироваться с юристом. Чрезмерный спешка в подписании документов по стороны компании должно насторожить клиента.

На что необходимо обращать внимание

Должно насторожить, если представитель агентства предлагает встретиться на нейтральной территории - в кафе или парке. Все деловые переговоры должны происходить только в офисе агентства.

Кроме того, стоит остерегаться, если:

для фирмы не важны знания иностранного языка;

небольшие требования к образованию, навыков, опыта работы;

работодатели безразлично относятся к вашему состоянию здоровья

сразу предлагают высокую заработную плату;

предлагают выехать на работу по туристической визе

предлагают узнать все условия работы уже по прибытии на борт компании

Жизнь на корабле

Питание и комнаты

Работники круизного лайнера могут бесплатно есть на лайнере. Все рестораны и бары на палубе также работают круглосуточно.



Пример кают в круизном лайнере \ Photo by Jerzy Morkis on Pixabay

Обычно, члены команды живут по двое в небольших каютах. Там все оборудовано для жизни: есть кондиционер, душ, туалет, телевизор, холодильник. Однако, в каюте работники и работницы только ночуют, а все остальное время проводят на палубе или на работе.

Алкоголь

Алкоголь на корабле употреблять можно, но только в нерабочее время. Для персонала часто есть бар, там можно отдохнуть.

Если вас пожалуются гости и будете ли вы в сильном алкогольном опьянении при исполнении служебных обязанностей - это может стать причиной увольнения.



Развлечения на круизном лайнере\ Photo by iSAW Company on Unsplash

Рабочие часы и выходные

Обычно, на круизном лайнере работают до 70 рабочих часов в неделю. Но в зависимости от вакансии есть длиннее или короче перерыва.

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Компания предлагает кандидатам контракт продолжительностью от 6 до 8 месяцев. Человек работает на корабле, за это время он может побывать в нескольких круизах – они продолжаются от трех дней до двух недель или месяца.



Во время работы будете иметь возможность отдохнуть \ Photo by ben o'bro on Unsplash

Как правило, официальных выходных нет никто, даже капитан. Это зависит от менеджмента корабля. Бывает, что персоналу дают 1-2 дня в месяц покоя – тогда человек целый день не работает.

Все же для отдыха у команды есть все возможности. Персонал после высадки в порту может ездить на экскурсии, заниматься серфингом или другими развлечениями на воде, гулять.

Болезни и лечение

Всем работникам оформляют медицинское страхование, которое обеспечивает бесплатное лечение, даже услуги стоматолога. Если это происходит, то работника обследуют, дают отпуск на нужное время, при необходимости изолируют.

Если проявится серьезное заболевание, для лечения которого недостаточно ресурсов на корабле, то человека оставляют в ближайшем порту или отправляют домой за счет компании.

В таком случае после лечения можно вернуться и иногда еще и получить компенсацию. Однако, только когда компания получит все документы о лечении. Если же заподозрят, что человек злоупотребляет болезнями и своим плохим самочувствием - ее могут уволить.

Сколько можно заработать

Нет никаких ограничений по заработку на корабле. Все зависит от упорства и планов человека.

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В среднем на корабле зарабатывают около 1800 долларов (51 300 гривен) уже на первом контракте.



Работа на круизном лайнере \ Photo by Alistair McIntyre on Pixabay

Действует постоянная система повышения - чем больше и дольше работаете, тем большую заработную плату получаете. Когда официант начинающий получает за месяц около 1200 долларов (34 200 гривен), то главный официант на корабле - от 6 до 65 тысячи долларов (от 171 до 185 тысяч гривен).

За контракт можно заработать около 12 тысяч долларов (342 тысяч гривен). Все деньги откладываются – на корабле почти нет расходов. Проживание и питание бесплатное, форма (кроме вещей, которые непосредственно касаются тела) – тоже.