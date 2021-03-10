Некоторые дороги мира не могут похвастаться своей безопасностью или отличным состоянием. Однако люди, которые живут в этих районах, зависят от транспортного сообщения, и каждая из таких поездок может оказаться последней.

Крутые повороты, отвесные скалы и выбоины. Эти дороги – настоящая проверка мастерства и мужества для водителей. Вот они 7 самых опасных дорог в мире.

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Дорога Байбурт D915, Турция

Дорога D915 в провинции Трабзон является одной из самых труднопроходимых в мире. Она не предназначена для водителей-новичков и людей со слабыми нервами. Шоссе Байбурт протяженностью 106 километров пролегает на краю пропасти и вообще не защищено парапетами. Водителям приходится преодолевать 29 крутых поворотов.



Шоссе Байбурт D915, Турция / Фото redbull

Дорога в ужасном состоянии – заасфальтированы только начало и конец трассы, а центральная часть покрыта гравием. На ней достаточно узкие участки, на которых едва разъедутся 2 автомобиля, а в дождливую погоду и в ночное время на шоссе крайне трудно ориентироваться.

Дорога Байбурт D915 в Турции: смотрите видео Ankyra Mk

Шоссе Сычуань – Тибет, Китай

Дорога протяженностью 2000 километров соединяет две столицы провинций Сычуань и Тибет – города Чэнду и Лхасы. Путешествуя по этому опасному пути, можно увидеть прекрасные виды лесов и горных вершин. Дорогу официально открыли в 1954 году. Считается, что во время ее строительства погибло около 1000 человек.



Шоссе Сычуань – Тибет в Китае / Фото redbull

Северная дорога Юнгас, Боливия

Из-за ужасных условий для движения транспорта этот горный путь прозвали "Дорогой смерти". Говорят, что здесь ежегодно в автомобильных авариях погибает около 300 человек.

Дорога Юнгас соединяет боливийский город Ла-Пас, который является самой высокой столицей мира, с низменным регионом Юнгас в дождевых лесах Амазонии. Путь сначала идет вверх к перевалу Ла-Кумбре, что лежит на отметке 4650 метров над уровнем моря, а затем круто опускается до города Коройко, что расположен на высоте всего 1200 метров. Этот спуск протяженностью 3650 метров является одним из самых длинных участков непрерывной горной дороги в мире.



Северная дорога Юнгас в Боливии / Фото redbull

Туннельная дорога Голиян, Китай

В горах Тайхан китайской провинции Хэнань этот опасный дорожный туннель был вкопан в скалу между 1972 и 1977 годами. Преимущественно его делали вручную молотками и долотами. В самых сложных пунктах строительства местные жители продвигались на 1 метр каждые 3 дня.



Туннельная дорога Голиян в Китае / Фото redbull

Протяженность этой дороги составляет 1,2 километра, в самом широком месте она имеет только 4 метра.

Каракорумское шоссе "Дружба", Китай – Пакистан

Каракорумская магистраль является одной из самых высокогорных и опасных в мире. Ее еще называют "восьмым чудом света". Она проходит по территории 2 стран – Китая и Пакистана. Строительство дороги началось в 1959 году, а открыли ее для общественности через 20 лет.

Каракорумская магистраль не раз становилась на пути сильных оползней, которые разрушали части дороги. Поэтому сегодня некоторые участки трассы не имеют покрытия, а условной оградой для них служат каменные насыпи.



Каракорумское шоссе "Дружба", Китай – Пакистан / Фото redbull

Перевал Зоджи-Ла, Индия

Перевал играет важную роль в путешествиях из Кашмира в Ладакх. Дорога на перевале поднимается до 3528 метров над уровнем моря, а ее протяженность составляет 9 километров. Перевал часто закрыт зимой из-за сильных снегопадов, а в самой высокой точке вам придется двигаться быстро, поскольку там мало кислорода.



Перевал Зоджи-Ла в Индии / Фото redbull

Перевал Лос-Караколес, Чили

Эта дорога проходит в Андах между Чили и Аргентиной. Крутые склоны, резкие повороты вместе с отсутствием ограждений и отбойников делают Лос-Караколес особенно опасным. Ситуация осложняется снежным покровом, который не тает почти круглый год.



Перевал Лос-Караколес в Чили / Фото redbull

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Однако покрытие дороги поддерживают в хорошем состоянии, что значительно сокращает количество аварий. Грузовики и даже двухэтажные туристические автобусы ездят по ней ежедневно.



Перевал Лос-Караколес в хорошем состоянии / Фото flickr