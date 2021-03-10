Деякі дороги світу не можуть похвалитися своєю безпекою чи відмінним станом. Однак люди, які живуть в цих районах, залежать від транспортного сполучення, і кожна з таких поїздок може виявитися останньою.

Круті повороти, стрімкі скелі й вибоїни. Ці дороги – справжня перевірка майстерності і мужності для водіїв. Ось вони 7 найнебезпечніших автошляхів у світі.

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Дорога Байбурт D915, Туреччина

Дорога D915 у провінції Трабзон є однією з найбільш важкопрохідних у світі. Вона не призначена для водіїв-новачків і людей зі слабкими нервами. Шосе Байбурт протяжністю 106 кілометрів пролягає на краю прірви та взагалі не захищене парапетами. Водіям доводиться долати 29 крутих поворотів.



Шосе Байбурт D915, Туреччина / Фото redbull

Дорога має жахливий стан – заасфальтовані лише початок і кінець траси, а центральна частина покрита гравієм. На ній є досить вузькі ділянки, на яких ледь роз'їдуться 2 автомобілі, а в дощову погоду й у нічний час на шосе вкрай важко орієнтуватися.

Дорога Байбурт D915 у Туреччині: дивіться відео Ankyra Mk

Шосе Сичуань – Тибет, Китай

Дорога протяжністю 2000 кілометрів з’єднує дві столиці провінцій Сичуань та Тибет – міста Ченду й Лхаси. Подорожуючи цим вкрай небезпечним шляхом, можна побачити чудові краєвиди лісів та гірських вершин. Дорогу офіційно відкрили у 1954 році. Вважається, що під час її будівництва загинули приблизно 1000 людей.



Шосе Сичуань – Тибет у Китаї / Фото redbull

Північна дорога Юнгаса, Болівія

Через жахливі умови для руху транспорту цей гірський шлях прозвали "Дорогою смерті". Кажуть, що тут щороку в автомобільних аваріях гине приблизно 300 людей.

Дорога Юнгаса з'єднує болівійське місто Ла-Пас, яке є найвищою столицею світу, з ницим регіоном Юнгас в дощових лісах Амазонії. Шлях спочатку йде вгору до перевалу Ла-Кумбре, що лежить на позначці 4 650 метрів над рівнем моря, а потім круто опускається до міста Коройко, що розташоване на висоті всього 1200 метрів. Цей спуск протяжністю 3 650 метрів є однією з найдовших ділянок безперервної гірської дороги в світі.



Північна дорога Юнгаса в Болівії / Фото redbull

Тунельна дорога Голіян, Китай

У горах Тайхан китайської провінції Хенань цей небезпечний дорожній тунель був вкопаний в скелю між 1972 та 1977 роками. Переважно його робили вручну молотками та долотами. У найскладніший пунктах будівництва місцеві жителі просувалися на 1 метр кожні 3 дні.



Тунельна дорога Голіян у Китаї / Фото redbull ​

Протяжність цієї дороги становить 1,2 кілометра, в найширшому місці вона має лише 4 метри.

Каракорумське шосе "Дружба", Китай – Пакистан

Каракорумська магістраль є однією з найбільш високогірних і небезпечних в світі. Її ще називають "Восьмим чудом світу". Вона проходить по території 2 держав – Китаю та Пакистану. Будівництво дороги розпочалося у 1959 році, а відкрили її для громадськості через 20 років.

Каракорумська магістраль не раз ставала на шляху сильних зсувів, які руйнували частини дороги. Тому сьогодні деякі ділянки траси не мають покриття, а умовною огорожею для них служать кам'яні насипи.



Каракорумське шосе "Дружба", Китай – Пакистан / Фото redbull ​

Перевал Зоджі-Ла, Індія

Перевал відіграє важливу роль в подорожах з Кашміра в Ладакх. Дорога на перевалі піднімається до 3 528 метрів над рівнем моря, а її протяжність становить 9 кілометрів. Перевал часто закритий взимку через сильні снігопади, а у найвищій точці вам доведеться рухатися швидко, оскільки там мало кисню.



Перевал Зоджі-Ла в Індії / Фото redbull ​

Перевал Лос-Караколес, Чилі

Ця дорога проходить в Андах між Чилі та Аргентиною. Круті схили, різкі повороти укупі з відсутністю огорож і відбійників роблять Лос-Караколес особливо небезпечним. Ситуація ускладнюється сніговим покривом, який не тане майже цілий рік.



Перевал Лос-Караколес у Чилі / Фото redbull ​

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Однак покриття дороги підтримують в хорошому стані, що значно скорочує кількість аварій. Вантажівки і навіть двоповерхові туристичні автобуси їздять по ній щодня.



Перевал Лос-Караколес у доброму стані / Фото flickr