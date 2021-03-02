Мандрівники, які хочуть побачити Аризонську хвилю – тепер можуть зробити це легше. Від 1 лютого дозволена кількість відвідувачів зросла.

Раніше на природну пам'ятку допускали лише 20 туристів на день – обмеження існувало понад два десятиліття. Тепер же тут можуть гуляти 64 особи.

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Ми раді, що змогли розширити можливості для публічного огляду цього дивовижного ландшафту у такий спосіб, щоб це відповідало його збереженню, – заявив перший заступник помічника міністра внутрішніх справ з питань управління землями та корисними копалинами Кейсі Хеммонд.

Як повідомляється, Бюро управління землями контролюватиме зміни для "збільшення або зменшення у майбутньому". Зараз розглядають можливість збільшення щоденних відвідувачів до 96.

Попри захват, деякі природоохоронці не задоволені цим. Вони наголошують, що під ногами туристів природний пісковик може зруйнуватися.

Це зіпсує унікальну тамтешню геологію. Людей буде більше, – зауважив представник Центру біологічного різноманіття Тейлор МакКіннон.

Він також додав, що зробити світлину, на якій не буде нікого – стане складніше.

Відзначимо, раніше відому туристичну локацію – міст до острова Бакджи у Південній Кореї буквально з цілим містом, вирішили пофарбувати у фіолетовий колір, щоб залучити туристів.