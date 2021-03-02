Путешественники, которые хотят увидеть Аризонского волну – теперь могут сделать это легче. 1 февраля разрешенное количество посетителей возросло.

Ранее на природную достопримечательность допускали лишь 20 туристов в день – ограничение существовало более двух десятилетий. Теперь же здесь могут гулять 64 человека.

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Мы рады, что смогли расширить возможности для публичного осмотра этого удивительного ландшафта таким образом, чтобы это соответствовало его сохранению, – заявил первый заместитель помощника министра внутренних дел по вопросам управления землями и полезными ископаемыми Кейси Хэммонд.

Как сообщается, Бюро управления землями будет контролировать изменения для "увеличения или уменьшения в будущем". Сейчас рассматривают возможность увеличения ежедневных посетителей до 96.

Несмотря на восторг, некоторые экологи недовольны этим. Они отмечают, что под ногами туристов природный песчаник может разрушиться.

Это испортит уникальную тамошнюю геологию. Людей будет больше, – отметил представитель Центра биологического разнообразия Тейлор МакКиннон.

Он также добавил, что сделать фотографию, на которой не будет никого – станет сложнее.

Отметим, ранее известную туристическую локацию – мост к острову Бакджы в Южной Корее буквально с целым городом, решили покрасить в фиолетовый цвет, чтобы привлечь туристов.