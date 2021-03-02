Граждане Украины теперь могут путешествовать на Карибы. Речь идет о безвизовом режиме с пятью карибскими островами, который начал действовать 1 марта.

Путешественники должны предварительно пройти онлайн-регистрацию и получить подтверждение на въезд, а также отрицательный ПЦР-тест.

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Есть отличные новости! С сегодняшнего дня Карибская часть Королевства Нидерланды, острова Аруба и Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступными для украинцев по безвизовому режиму, – говорится в сообщении.

Что известно о Карибских островах?

Карибские Нидерланды – это Карибские острова, которые имеют статус муниципалитетов Нидерландов: Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Их общая площадь – 328 километров, а население насчитывает 23 296 жителей.

Бонайре расположен к востоку от Арубы и Кюрасао, недалеко от побережья Венесуэлы. Синт-Эстатиус и Саба расположенные к югу от острова Сен-Мартен и северо-западу от Сент-Китс и Невис.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины с 1 марта смогут путешествовать безвиз в Гренаду и заморские территории Нидерландов. Также он отметил, что с 1 марта границы для украинцев открывает Грузия, но при условии соблюдения карантинных требований.