Незапланированные каникулы в джунглях Амазонии – в Бразилии пилот выжил после возгорания самолета и его спасли только через месяц.

36-летний Антонио Сена (Antonia Sena) числился пропавшим с января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер (штат Пара) в Альмейрим в Португалии.

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Он был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось. К счастью, он выжил и сразу начал искать помощи.



Пилот в день спасения \ Фото з фейсбук сторінки Carlos Lair

Через неделю спасателям не удалось найти обломки самолета и они прекратили поисковую операцию. Антонио отправился в путь, чтобы найти цивилизацию. Его путешествие заняло 36 дней.

Во время "путешествия" он ел только яйца и фрукты.

Моим ежедневным приоритетом было найти воду и что-то съесть,

– сказал Антонио Сена.

Через пять недель после авиакатастрофы он случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые помогли ему спастись.

Единственное, что поддерживало меня и позволило мне остаться в живых – это любовь, которую я испытываю к своей семье,

– сказал пилот.