Пилот выжил после авиакатастрофы и месяц бродил по джунглям
Незапланированные каникулы в джунглях Амазонии – в Бразилии пилот выжил после возгорания самолета и его спасли только через месяц.
Источник:Daily Mail
36-летний Антонио Сена (Antonia Sena) числился пропавшим с января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер (штат Пара) в Альмейрим в Португалии.
Читайте также: Крутые повороты, отвесные скалы и выбоины 7 самых опасных дорог в мире
Он был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось. К счастью, он выжил и сразу начал искать помощи.
Пилот в день спасения \ Фото з фейсбук сторінки Carlos Lair
Через неделю спасателям не удалось найти обломки самолета и они прекратили поисковую операцию. Антонио отправился в путь, чтобы найти цивилизацию. Его путешествие заняло 36 дней.
Во время "путешествия" он ел только яйца и фрукты.
Моим ежедневным приоритетом было найти воду и что-то съесть,
– сказал Антонио Сена.
Через пять недель после авиакатастрофы он случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые помогли ему спастись.
Единственное, что поддерживало меня и позволило мне остаться в живых – это любовь, которую я испытываю к своей семье,
– сказал пилот.
Поделиться новостью