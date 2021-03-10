Незаплановані канікули у джунглях Амазонії – у Бразилії пілот вижив після загоряння літака і його врятували лише через місяць.

36-річний Антоніо Сена (Antonia Sena) значився зниклим з кінця січня після того, як вилетів на своєму легкомоторному Cessna 210 з міста Аленкер (штат Пара) в Альмейрім у Португалії.

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Він був змушений здійснити аварійну посадку через поломку судна, практично відразу після приземлення воно загорілося. На щастя, він вижив і одразу почав шукати допомоги.



Пілот у день порятунку \ Фото з фейсбук сторінки Carlos Lair

Через тиждень рятувальникам не вдалося знайти уламки літака та вони припинили пошукову операцію. Антоніо вирушив у дорогу, щоб знайти цивілізацію. Його подорож зайняла 36 днів.

Під час "подорожі" він їв лише яйця та фрукти.

Моїм щоденним пріоритетом було знайти воду та щось з'їсти,

– сказав Антоніо Сена.

Через п'ять тижнів після авіакатастрофи він випадково натрапив на групу збирачів каштанів, які допомогли йому врятуватися.

Єдине, що підтримувало мене і дозволило мені залишитися в живих – це любов, яку я відчуваю до своєї сім'ї,

– сказав пілот.