Qatar Airways возобновит частоту полетов из Дохи в Киев
Источник:avianews.com
Лучшая авиакомпания мира 2021 года Qatar Airways возобновит докризисную частоту полетов из Дохи в Киев. Раньше количество составляло 10 рейсов в неделю, а теперь увеличится до 14.
Нововведение вступит в силу с 16 декабря.
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Qatar Airways будет чаще летать из Дохи в Киев
Дополнительные рейсы позволят увеличить количество доступных стыковок из Киева через Доху в города Ближнего Востока, США и в пляжные локации – Коломбо, Сейшелы, Пхукет, Бангкок, Занзибар.
Расписание рейсов:
- Доха 02:15 – Киев 07:00, ежедневно
- Доха 08:35 – Киев 13:20, ежедневно
- Киев 09:50 – Доха 16:10, ежедневно
- Киев 16:40 – Доха 23:00, ежедневно
Рейсы будут выполняться на современных среднемагистральных самолетах Airbus А320 с 12 местами в бизнес-классе и 120 в экономклассе. Все сиденья оснащены экранами развлекательной системы, а в бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальную кровать.
Кроме того, с 9 декабря Qatar Airways планирует открыть рейсы из Дохи в Одессу. Частота полетов составит три раза в неделю.
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