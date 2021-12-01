Qatar Airways возобновит частоту полетов из Дохи в Киев

Лучшая авиакомпания мира 2021 года Qatar Airways возобновит докризисную частоту полетов из Дохи в Киев. Раньше количество составляло 10 рейсов в неделю, а теперь увеличится до 14.

Нововведение вступит в силу с 16 декабря.

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Qatar Airways будет чаще летать из Дохи в Киев

Дополнительные рейсы позволят увеличить количество доступных стыковок из Киева через Доху в города Ближнего Востока, США и в пляжные локации – Коломбо, Сейшелы, Пхукет, Бангкок, Занзибар.

Расписание рейсов:

Доха 02:15 – Киев 07:00, ежедневно

02:15 – 07:00, ежедневно Доха 08:35 – Киев 13:20, ежедневно

08:35 – 13:20, ежедневно Киев 09:50 – Доха 16:10, ежедневно

09:50 – 16:10, ежедневно Киев 16:40 – Доха 23:00, ежедневно

Рейсы будут выполняться на современных среднемагистральных самолетах Airbus А320 с 12 местами в бизнес-классе и 120 в экономклассе. Все сиденья оснащены экранами развлекательной системы, а в бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальную кровать.

Кроме того, с 9 декабря Qatar Airways планирует открыть рейсы из Дохи в Одессу. Частота полетов составит три раза в неделю.

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