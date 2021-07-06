Туристическая отрасль заботится о стандартах, изучает спрос и думает о развитии даже в сложные времена. Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив рассказала о челендже для отрасли и последних инициативах.

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Вакцинация работников отелей

Среди изменений для Украины – вы выступаете за обновление законодательной базы относительно санитарных и гигиенических норм. Если в Турции, скажем, есть концепция safe tourism (безопасный туризм), то чего ждать в нашей стране? Будет ли разработана какая-то подобная сертификация, которая поможет во время пандемии?

В Турции во время пандемии, действительно, все сотрудники гостиниц были, во-первых, вакцинированы, а во-вторых, там постоянно осуществлялась определенная проверка на соответствие санитарным нормам. В Украине мы тоже стараемся работаем над тем, чтобы ввести похожие механизмы. Безопасность жизни и здоровья туриста – приоритет нашей деятельности.



В Турции уже работает эффективная система для отелей / Фото behance.net

Я буду иметь встречу с главой Госпродпотребслужбы по этому поводу, но есть несколько моментов, которые нас отличают. Первый шаг, который мы хотели сделать, – это вакцинирование работников гостиничной сферы.

Две недели мы собирали предложения желающих вакцинироваться и получили такие пожелания только от четырех областей. Всего это семь отелей, которые готовы вакцинировать своих работников, на всю Украину.

А сколько всего отелей?

По состоянию на сейчас 276 категоризированных отелей. Если в целом, заведений, которые работают под этим кодом – несколько тысяч, но мы также не до конца понимаем, кто из них отели, а кто нет. Потому что одна гостиница может работать как десять ФЛП.

Почему отказываются, по вашему мнению?

В Украине люди вообще боятся, почему-то, вакцинации. И эта кампания "антивакцинаторов" является довольно сложной. Во многих отелях работники тоже не работают, как наемные работники, а как ФЛП, которые выполняют определенные услуги в данном отеле. Соответственно, они их также не могут подать, как своих работников.

Какие области подали?

Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черновицкая. Например, во Львовской области работников туристической отрасли вакцинировали по отдельной областной программе. Поэтому им не нужно делать это через государственную программу, а от некоторых областей еще ждем информацию.

Однако, в целом статистика печальная. Украинцы, видимо, не очень боятся коронавируса. Я считаю, что вакцинироваться нужно, потому что тогда ты безопасен для других людей. И сейчас другие страны открывают свои границы для тех, кто получил прививку. Это еще один аргумент в пользу вакцинации.

Когда мы говорим о проценте провакцинированных, то он у нас невысокий. С одной стороны, Украина получила пока небольшое количество вакцин, а с другой, есть много людей, которые хотят и готовы провакцинироваться.

Думаю, что в течение нескольких месяцев ситуация выровняется, все желающие получат прививки, а другие – посмотрят, что это не страшно и безопасно.

Такие правила, как в Турции, сделать будет довольно трудно. Если делать вакцинацию работников необязательной, то согласятся 10 – 40 гостиниц на всю Украину. Единственный путь, который возможен, это обязательная норма вакцинации. В таком случае эти отели не будут иметь разрешения на работу, а также сертификации в знак безопасного туризма. Но нам для этого нужно готовить ряд изменений в законодательство.

А рассматривается такой вариант, как изменения в законодательство?

Мы его рассматриваем, но надо понимать, что мы натолкнемся на очень большое сопротивление. Здесь должна быть в первую очередь заинтересованность участников рынка в этом.



Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив / Фото 24 канал, Алина Туришин

Почему много туристов из Саудовской Аравии?

Также во времена COVID-19 очень пострадал бизнес, как новый уровень сотрудничества сможет помочь предпринимателям?

На сегодня мы в первую очередь стараемся давать "не рыбу, а удочку". В туристической отрасли вопрос прямой поддержки помощи бизнесу, к сожалению, не дает тот эффект, который мы хотели бы получить.

Например, за грантами институциональной поддержки, которые были предоставлены в прошлом году, тоже обратилось достаточно мало субъектов туристической деятельности. Но факт продвижения страны, активизация спроса на поездки всегда работает намного лучше. Сейчас открылся рынок Саудовской Аравии. По данным отельеров из Киева и Львова 30% загруженности в гостиницах дает именно этот рынок.

Действительно, на улицах Киева, Львова – все чаще встречаются гости из Саудовской Аравии. Как готовились к наплыву туристов? Проводили ли уже исследования – что больше всего нравится гостям, а что критикуют?

Для нас это новый турист. Так массово он никогда к нам не ездил. Они имеют свои культурные особенности. В частности, очень любят природу, зелень и дождь, потому что у них сухо и горячо.

Туристам из этого региона нравится просто гулять по улицам. Они любят развлекательные аттракции, в частности, семейные, а также шопинг. А музеи, экскурсии и исторические места у них пользуются гораздо меньшим спросом. Это нужно учитывать.

Также существует гастрономическая специфика: пища должна быть халяльной, в меню желательно иметь такие продукты, как хумус, лаваш, блюда из овощей и тому подобное.

Не все из них хорошо говорят на английском, поэтому не всегда эти туристы могут сориентироваться, как им пользоваться чем-то в номере. Значит нужно делать инструкции на арабском языке и работать с этим.

В ближайшее время мы организуем вебинар и будем говорить с нашим бизнесом как им лучше подготавливаться к туристам из этого региона. Также нам надо вести информационную кампанию о наших культурных особенностях для этого рынка. Например, они очень любят курить в номерах, а у нас это запрещено.

А почему сейчас есть такой большой наплыв этих туристов?

В прошлом году указом президента были отменены визы для ряда стран Персидского залива. Но когда началась пандемия, эти туристы ездить не могли. Сейчас у них провакцинирована большая часть населения и тем, кто прошел полный курс вакцинации, разрешены путешествия.

Раньше они ездили в страны ЕС, но сегодня они для них – закрыты. Соответственно, Украина, в которую не нужны визы и которая является открытой, запустила рейсы. Авиакомпания Flynas сначала думала запустить 2 – 4 рейса в Киев, а сделала два раза в день. Затем такие рейсы появились во Львове, в планах – Одесса. Кроме того, еще одна авиакомпания планирует запустить рейсы из Кувейта, поэтому их количество будет увеличиваться. Другие авиакампании тоже активно сейчас запускают рейсы из этого региона. Спрос есть, и это хорошо.

Вы проводили несколько интересных исследований относительно потенциала рынка туризма. Например, о молодежи и предпочтениях людей с хорошим доходом, которые думают в ближайшее время оставаться в родной стране. Скажите, какие направления для отдыха в Украине успели наработать?

На сегодня люди выбирают в основном горы или море. Но для нас важно открыть и другую часть Украины, в частности, центральную и северную. Есть очень много классных мест и на сегодня мы разработали ряд маршрутов по всей Украине. Сейчас объявляем тендеры на маркетинговые кампании. Мы будем популяризировать именно эти конкретные маршруты: с природой, активным и культурно-познавательным отдыхом.

Какие области для туристов в Украине являются самыми популярными, а какие наименее?

Самым популярным для иностранного туриста остается треугольник "Киев – Львов – Одесса", а также Буковель и Закарпатье. На сегодня интересным и новым явлением являются винные и гастромаршруты. Мы верим, что они будут становиться популярнее. На сегодняшний день среди людей есть определенный барьер неизвестности, когда они не знают, как доехать, и думают, что этот маршрут будет слишком дорогим.

Карпаты / Фото – VIDVIDAY.COM.UA

Наименее посещаемыми среди туристов являются Донецкая и Луганская области. Но там тоже есть много классных маршрутов, например, соляная дорога на Донетчине, город Мариуполь.

Туристический сбор и унификация системы получения звезд

В прошлом году в Раде приняли снижение НДС для гостиниц до 7%. Другие шаги, по вашему мнению, могут помочь отрасли? Обсуждается ли, скажем, урегулирование туристического сбора?

Когда мы, совместно с народными депутатами, обработаем все правки ко второму чтению, и изменения в Закон Украины "О туризме" будут проголосованы в парламенте, то следующим шагом будет вопрос туристического сбора. Так как он является неудобным и непонятным и для туристов, и для отельеров.

Этот туристический сбор был сделан в прошлом созыве исключительно одним депутатом с проекцией на паломников из Умани, чтобы они платили больше. В Украине есть дифференциация украинцы-иностранцы, и она априори является неправильной. Она показывает, что иностранному туристу здесь не рады.

Есть города, которые понимают, что такое турист, и делают одинаковую ставку для тех и тех, а есть такие, которые не понимают. Некоторые специально делают максимальную ставку.

Хотят таким образом заработать средства?

Они думают, что заработают, но на самом деле теряют. Нельзя мыслить категориями, что мы получим сейчас. Надо рассматривать и другие перспективы, которые мы с приездом туриста будем получать для городского и государственного бюджетов.

Поэтому, туристический сбор должен быть удобным и становиться инструментом для городов еще и для урегулирования туристических потоков. По новому Закону "О туризме", туристический сбор будет идти исключительно в целевые фонды развития туризма.

Сейчас Агентство работает над унификацией системы получения звезд. Каковы ваши прогнозы? Возможно ли быстро перестроить систему в Украине?

С одной стороны нам хочется делать все очень быстро, а с другой – мы делаем все довольно быстро итак. Реформы, которые вводятся в мире, как правило, занимают несколько лет. Мы идем по пути быстрых изменений, потому что у нас нет стабильной континуальности продолжения этих реформ с приходом новых команд. Поэтому важно их завершить в этапе одной каденции.

Но мы работаем над тем, о чем говорилось и в предыдущие годы – над заменой устаревшего ГОСТ новыми критериями, вхождением в HOTREC – Международную ассоциацию национальных саморегулируемых ассоциаций в области гостеприимства из стран Европы.



Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив / Фото 24 канал, Алина Туришин

Мы хотим за 2021 – 2022 годы полностью эту систему изменить. Удастся ли это все? Это будет зависеть не только от нас, но и от того, насколько быстро пройдут законодательные изменения в Верховной Раде.

Мы считаем, что в конце 2022 года выдавать эти звезды должна Ассоциация отельеров, которая является саморегулируемой организацией, а госорган должен осуществлять функции контроля за этим процессом. В случае выявления недостатков в работе, заведению размещения будут делаться замечания, если же они не будут исправляться, то госорган будет иметь возможность лишать такие отели соответствующих звезд.

Инфраструктура влияет на туристов

Летний сезон показал, что осталось много проблем. Дорогие номера и грязное море, но в целом низкий сервис на Азовском и Черном море. По вашему мнению, на какую страну стоило бы равняться Украине, если говорить про сервис, инфраструктуру?

На Турцию. У нас есть часть территории, где нужно пытаться сделать что-то вроде Анталии. Эти земли еще не застроены. Там стоит планировать курортные территории с четким Генпланом: что там должно быть, как должны быть расположены отели, с какой этажностью, где будут находиться развлекательные зоны, бассейны, спортплощадки или публичное пространство и тому подобное.

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После этого надо выставлять эти территории на инвестиционные предложения. И тот, кто даст большую часть за конкретный участок, сможет строить целево именно такой курорт или гостиничный комплекс, который будет запланирован государством. Однако государство должно провести туда коммуникации, канализацию, стоки, очистные сооружения, дороги. А инвестор будет строить все то, что является частным бизнесом.



Турция привлекает сервисом / Фото Ольги Консевич

Мы должны сделать хоть несколько таких курортов. Возможности есть у всех трех областей, которые имеют выход к Черному морю – Херсонской, Одесской и Николаевской. Те места, которые сегодня уже застроены, должны работать и двигаться по принципу Черногории и Хорватии.

Например, в Коблево есть несколько отелей, которые построены на уровне с европейскими и турецкими. Однако, когда смотришь на общую инфраструктуру городка и едешь по разбитой дороге с многими указателям, то впечатления сложатся не лучшие. Общины должны стимулировать бизнес, делать совместные стратегии по развитию инфраструктуры, разрабатывать единые стандарты и тому подобное.

Малоизвестная Украина

Куда бы вы лично посоветовали поехать этим летом? Какое направление или какое место вас сейчас вдохновляет?

Черниговщина, Черкасчина, Полтавщина. Я считаю, что в этом году надо попробовать открыть для себя центральную Украину, в которой тоже есть водоемы, красивая природа, интересные исторические места. Например, веломаршрут Полтава – Опошня. Можно взять велосипед и покататься. В Опошне есть хороший музей гончарства, много интересных усадеб с локальной вкусной кухней, где готовят качану кашу, галушки, полтавский вкусный борщ.

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Интересными историческими местами являются Диканька, Решетиловка, Пархомовский художественный музей в Харьковской области, где есть произведения Малевича и Пикассо. В Черниговской области стоит посетить Национальный историко-культурный заповедник ”Качановка”, Нежин, сам Чернигов. В Черкасской области – Умань, Национальный дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, реликтовый лес “Холодный яр”, Чигирин.

Пархомовский художественный музей им. П. Ф. Лунева / Фото – discover.kh.ua

А что бы посоветовали посетить за границей?

Очень классные есть места рядом с Украиной. В частности, в Польше, Румынии, Венгрии, где есть украинские села. Я бы порекомендовала также поездить по ним. Например, в Румынии, в Южной Мармаросщине, до сих пор много где сохранилась украинская культура, язык, традиции. Это стоит увидеть собственными глазами.