Туристична галузь піклується про стандарти, вивчає попит та думає про розвиток навіть у складні часи. Очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів розповіла про челенджі для галузі та останні ініціативи.

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Вакцинація працівників готелів

Серед змін для України – ви виступаєте за оновлення законодавчої бази щодо санітарних та гігієнічних норм. Якщо у Туреччині, скажімо, є концепція safe tourism (безпечний туризм), то чого чекати у нашій країні? Чи буде розроблена якась подібна сертифікація, яка допоможе під час пандемії?

У Туреччині під час пандемії, дійсно, всі працівники готелів були, по-перше, провакциновані, а по-друге, там постійно здійснювалася певна перевірка на відповідність санітарним нормам. В Україні ми також намагаємося працюємо над тим, щоб запровадити схожі механізми. Безпека життя і здоров’я туриста – пріоритет нашої діяльності.

У Туреччині вже працює ефективна система для готелів Фото behance.net

Я буду мати зустріч з Головою Держпродспоживслужби з цього приводу, але є декілька моментів, які нас відрізняють. Перший крок, який ми хотіли зробити, – це вакцинування працівників готельної сфери.

Два тижні ми збирали пропозиції охочих вакцинуватися та отримали такі побажання лише від чотирьох областей. Загалом це сім готелів, які готові вакцинувати своїх працівників, на всю Україну.

А скільки всього є готелів?

Станом на зараз 276 категоризованих готелів. Якщо загалом, закладів, які працюють під цим кодом - декілька тисяч, але ми також не до кінця розуміємо, хто з них готелі, а хто ні. Тому що один готель може працювати як десять ФОПів.

Чому відмовляються, на вашу думку?

В Україні люди взагалі бояться, чомусь, вакцинації. І ця кампанія "антивакцинаторів" є доволі складною. У багатьох готелях працівники також не працюють, як наймані працівники, а як ФОПи, які виконують певні послуги в даному готелі. Відповідно, вони їх також не можуть подати, як своїх працівників.

Які області подали?

Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернівецька. Наприклад, у Львівській області працівників туристичної галузі вакцинували по окремій обласній програмі. Тому їм не потрібно робити це через державну програму, а від деяких областей ще чекаємо інформацію.

Однак, загалом статистика сумна. Українці, мабуть, не дуже бояться коронавірусу. Я вважаю, що вакцинуватися потрібно, бо тоді ти є безпечним для інших людей. І зараз інші країни відкривають свої кордони для тих, хто отримав щеплення. Це ще один аргумент на користь вакцинації.

Коли ми говоримо про відсоток провакцинованих, то він у нас невисокий. З одного боку, Україна отримала поки що невелику кількість вакцин, а з іншого, є багато людей, які хочуть і готові провакцинуватися.

Думаю, що протягом кількох місяців ситуація вирівняється, усі охочі отримають щеплення, а інші – подивляться, що це не страшно і безпечно.

Такі правила, як у Туреччині, зробити буде доволі важко. Якщо робити вакцинацію працівників необов’язковою, то погодяться 10-40 готелів на всю Україну. Єдиний шлях, який можливий, це обов’язкова норма вакцинації. В такому випадку ці готелі не матимуть дозволу на роботу, а також сертифікації на знак безпечного туризму. Але нам для цього потрібно готувати ряд змін в законодавстві.

А розглядається такий варіант, як зміни в законодавстві?

Ми його розглядаємо, але треба розуміти, що ми наштовхнемось на дуже великий супротив. Тут має бути в першу чергу зацікавленість учасників ринку в цьому.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Чому багато туристів з Саудівської Аравії?

Також за часів COVID-19 дуже постраждав бізнес, як новий рівень співпраці зможе допомогти підприємцям?

На сьогодні ми першочергово намагаємося давати "не рибу, а вудочку". У туристичній галузі питання прямої підтримки допомоги бізнесу, на жаль, не дає той ефект, який ми хотіли б отримати.

Наприклад, за грантами інституційної підтримки, які були надані минулого року також звернулося досить мало суб’єктів туристичної діяльності. Але факт промоції країни, активізація попиту на подорожі завжди працює набагато краще. Зараз відкрився ринок Саудівської Аравії. За даними готельєрів з Києва та Львова 30% завантаженості в готелях дає саме цей ринок.

Дійсно, на вулицях Києва, Львова – все частіше зустрічаються гості з Саудівської Аравії. Як готувалися до напливу туристів? Чи проводили вже дослідження – що найбільше подобається гостям, а що критикують?

Для нас це новий турист. Так масово він ніколи до нас не їздив. Вони мають свої культурні особливості. Зокрема, дуже люблять природу, зелень і дощ, бо в них сухо та гаряче.

Туристам з цього регіону подобається просто гуляти вулицями. Вони люблять розважальні атракції, зокрема, сімейні, а також шопінг. А музеї, екскурсії та історичні місця у них користуються набагато меншим попитом. Це потрібно враховувати.

Також існує гастрономічна специфіка: їжа має бути халяльною, в меню бажано мати такі продукти, як хумус, лаваш, блюда з овочів тощо.

Не всі з них гарно розмовляють англійською, тому не завжди ці туристи можуть зорієнтуватися, як їм користуватися чимось у номері. Значить потрібно робити інструкції арабською мовою і працювати з цим.

Найближчим часом ми організуємо вебінар і будемо говорити з нашим бізнесом як їм краще підготовуватися до туристів з цього регіону. Також нам треба вести інформаційну кампанію про наші культурні особливості для цього ринку. Наприклад, вони дуже люблять курити в номерах, а в нас це заборонено.

А чому зараз є такий великий наплив цих туристів?

Минулого року указом президента були скасовані візи для низки країн Перської затоки. Але коли почалася пандемія, то ці туристи їздити не могли. Зараз у них провакцинована більша частина населення і тим, хто пройшов повний курс вакцинації, дозволені подорожі.

Раніше вони їздили у країни ЄС, але сьогодні вони для них – закриті. Відповідно, Україна, в яку не потрібні візи і яка є відкритою, запустила рейси. Авіакомпанія Flynas спершу думала запустити 2 – 4 рейси у Київ, а зробила два рази у день. Потім такі рейси з’явилися у Львові, у планах – Одеса. Крім того, ще одна авіакомпанія планує запустити рейси з Кувейту, тому їх кількість збільшуватиметься. Інші авіакампанії теж активно зараз запускають рейси з цього регіону. Попит є, і це добре.

Ви проводили кілька цікавих досліджень щодо потенціалу ринку туризму. Наприклад, про молодь та вподобання людей з хорошим доходом, які думають найближчим часом лишатися у рідній країні. Скажіть, які напрямки для відпочинку в Україні встигли напрацювати?

На сьогодні люди обирають здебільшого гори або море. Але для нас важливо відкрити й іншу частину України, зокрема, центральну та північну. Є дуже багато класних місць і на сьогодні ми розробили низку маршрутів по всій Україні. Зараз оголошуємо тендери на маркетингові кампанії. Ми будемо популяризувати саме ці конкретні маршрути: з природою, активним та культурно-пізнавальним відпочинком.

Які області для туристів в Україні є найпопулярнішими, а які найменш?

Найпопулярнішим для іноземного туриста залишається трикутник "Київ–Львів–Одеса", а також Буковель та Закарпаття. На сьогодні цікавим та новим явищем є винні та гастромаршрути. Ми віримо, що вони ставатимуть популярнішими. На сьогодні серед людей є певний бар’єр невідомості, коли вони не знають, як доїхати та думають, що цей маршрут буде надто дорогим.

Карпати / Фото – VIDVIDAY.COM.UA

Найменш відвідуваними серед туристів є Донецька та Луганська області. Але там також є багато класних маршрутів, наприклад, соляна дорога на Донеччині, місто Маріуполь.

Туристичний збір та уніфікація системи отримання зірок

Минулого року у Раді ухвалили зниження ПДВ для готелів до 7%. Які інші кроки, на вашу думку, можуть допомогти галузі? Чи обговорюється, скажімо, врегулювання туристичного збору?

Коли ми, спільно з народними депутатами, опрацюємо всі правки до другого читання, і зміни до Закону України "Про туризм" будуть проголосовані у парламенті, то наступним кроком буде питання туристичного збору. Адже він є незручним та незрозумілим ні для туристів, ні для готельєрів.

Цей туристичний бір був зроблений в минулому скликанні виключно одним депутатом з проєкцією на паломників з Умані, щоб вони платили більше. В Україні є диференціація українці-іноземці й вона апріорі є неправильною. Вона показує, що іноземному туристу тут не раді.

Є міста, які розуміють, що таке турист і роблять однакову ставку для тих і тих, а є такі, які не розуміють. Деякі спеціально роблять максимальну ставку.

Хочуть таким чином заробити кошти?

Вони думають, що зароблять, але насправді втрачають. Не можна мислити категоріями, що ми отримаємо зараз. Треба розглядати й інші перспективи, які ми з приїздом туриста будемо отримувати для міського та державного бюджетів.

Тому, туристичний збір має бути зручним та ставати інструментом для міст ще й для врегулювання туристичних потоків. За новим Законом "Про туризм2, туристичний збір буде йти виключно в цільові фонди розвитку туризму.

Зараз Агентство працює над уніфікацією системи отримання зірок. Які ваші прогнози? Чи можливо швидко перебудувати систему в Україні?

З одного боку нам хочеться робити все дуже швидко, а з іншого – ми робимо все доволі й так швидко. Реформи, які запроваджуються у світі, зазвичай, займають декілька років. Ми йдемо шляхом швидких змін, бо в нас немає стабільної континуальності продовження цих реформ з приходом нових команд. Тому важливо їх завершити в етапі однієї каденції.

Але ми працюємо над тим, про що говорилося і в попередні роки – зміну застарілого ДСТУ на нові критерії, входження у HOTREC – Міжнародну асоціацію національних саморегулівних асоціацій у галузі гостинності з країн Європи.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів / 24 канал, Аліна Туришин

Ми хочемо за 2021-2022 роки повністю цю систему змінити. Чи вдасться це все? Це буде залежати не тільки від нас, а й від того, наскільки швидко пройдуть законодавчі зміни у Верховній Раді.

Ми вважаємо, що наприкінці 2022 року видавати ці зірки має Асоціація готельєрів, яка є саморегулівною організацією, а держорган має здійснювати функції контролю за цим процесом. У випадку виявлення недоліків у роботі, закладу розміщення будуть робитися зауваження, якщо ж вони не виправлятимуться, то держорган буде мати можливість позбавляти такі готелі відповідних зірок.

Інфраструктура впливає на туристів

Літній сезон показав, що лишилося багато проблем. Дорогі номери та брудне море, але загалом низький сервіс на Азовському та Чорному морі. На вашу, думку, на яку країну варто було б рівнятися Україні, якщо говорити про сервіс, інфраструктуру?

На Туреччину. У нас є частина території, де треба намагатися зробити щось подібне до Анталії. Ці землі ще не забудовані. Там варто планувати курортні території з чітким Генпланом: що там має бути, як мають бути розташовані готелі, з якою поверховістю, де будуть знаходитись розважальні зони, басейни, спортмайданчики або публічний простір тощо.

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Після цього треба виставляти ці території на інвестиційні пропозиції. І той хто дасть більшу частину за конкретну ділянку, зможе будувати цільово саме такий курорт чи готельний комплекс, який буде запланований державою. Проте держава повинна провести туди комунікації, каналізацію, стоки, очисні споруди, дороги. А інвестор буде бувати все те, що є приватним бізнесом.

Туреччина приваблює сервісом / Фото Ольги Консевич

Ми маємо зробити хоч декілька таких курортів. Можливості є у всіх трьох областей, які мають вихід до Чорного моря – Херсонської, Одеської та Миколаївської. Ті місця, які сьогодні вже є забудованими, мають працювати та рухатися по принципу Чорногорії та Хорватії.

Наприклад, в Коблево є декілька готелів, які збудовані на рівні з європейськими та турецькими. Однак, коли дивишся на загальну інфраструктуру містечка і їдеш розбитою дорогою з багатьома вказівниками, то враження складуться не найкращі. Громади мають стимулювати бізнес, робити спільні стратегії по розвитку інфраструктури, розробляти єдині стандарти тощо.

Маловідома Україна

Куди б ви особисто порадили поїхати цього літа? Який напрям чи яке місце вас зараз надихає?

Чернігівщина, Черкащина, Полтавщина. Я вважаю, що цього року треба спробувати відкрити для себе центральну Україну, в якій є теж водойми, гарна природа, цікаві історичні місця. Наприклад, веломаршрут Полтава – Опішня. Можна взяти велосипед і покататися. В Опішні є гарний музей гончарства, багато цікавих садиб із локальною смачною кухнею, де готують качану кашу, галушки, полтавський смачний борщ.

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Цікавими історичними місцями є Диканька, Решетилівка, Пархомівський художній музей у Харківській області, де є твори Малевича та Пікассо. У Чернігівській області варто відвідати Національний історико-культурний заповідник ”Качанівка​”, Ніжин, сам Чернігів. У Черкаській області – Умань, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, реліктовий ліс “Холодний яр”, Чигирин.

Пархомівський художній музей ім. П.Ф. Луньова / Фото – discover.kh.ua

А що б порадили відвідати за кордоном?

Дуже класні є місця поруч з Україною. Зокрема, у Польщі, Румунії, Угорщині, де є українські села. Я б порекомендувала також поїздити по них. Наприклад, у Румунії, у Південній Мармарощині, досі багато де збереглась українська культура, мова, традиції. Це варто побачити на власні очі.