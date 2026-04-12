Путешествия по Европе все чаще выходят за пределы привычных авиамаршрутов: путешественники ищут не только скорость, но и новые впечатления, красивые пейзажи и выгодные цены. Одним из таких вариантов становится железнодорожный маршрут, который объединяет сразу несколько стран, рассказывает Mirror.

Какое железнодорожное путешествие по Европе стоит внимания путешественников?

Путешествие на поезде из Лондона в Женеву через Париж стало одним из самых популярных европейских маршрутов, ведь сочетает красивые пейзажи, удобство и относительно низкую стоимость. Такая поездка может обойтись примерно в 173 доллара в обе стороны, что иногда составляет лишь половину цены авиаперелета.

Путешествие начинается на станции Сент-Панкрас в Лондоне. Далее скоростные поезда Eurostar и французские TGV доставляют пассажиров в Париж, где происходит пересадка, а затем маршрут продолжается в Швейцарию. По дороге поезд проходит через живописные французские города, в частности Монбар, Дижон и Бурк-ан-Брес.

Пассажиры могут также сделать остановку в Париже и посетить главные достопримечательности города, среди которых: Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и Елисейские поля. Маршрут считается одним из самых красивых в Европе благодаря пейзажам французской провинции, национальных парков и зеленых долин.

Путешествие длится около шести часов и позволяет увидеть сразу несколько регионов и культур. Финальная точка маршрута Женева. По прибытии туристы получают доступ к еще одному большому количеству достопримечательностей. Среди них: Женевское озеро, ботанические сады, Дворец Наций, собор Святого Петра и монумент Брансуик. Город также является удобным стартом для поездок в Альпы, где можно заниматься зимними видами спорта или отдыхать в горах.

По данным сервисов бронирования, билеты на самолет по этому маршруту могут стоить до 505 долларов в тот же период, тогда как железнодорожное путешествие обойдется примерно в 173 доллара. Таким образом, поезд в некоторых случаях стоит почти вдвое дешевле самолета, что делает его привлекательной альтернативой для путешественников. Больше деталей можно узнать на официальном сайте.

