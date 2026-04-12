Подорожі Європою дедалі частіше виходять за межі звичних авіамаршрутів: мандрівники шукають не лише швидкість, а й нові враження, красиві краєвиди та вигідніші ціни. Одним із таких варіантів стає залізничний маршрут, який поєднує одразу кілька країн, розповідає Mirror.

Дивіться також Це місто розкинулось одразу на 2 континентах і вже тисячі років вражає мандрівників

Яка залізнична подорож Європою варта уваги мандрівників?

Подорож потягом із Лондона до Женеви через Париж стала однією з найпопулярніших європейських маршрутів, адже поєднує красиві краєвиди, зручність і відносно низьку вартість. Така поїздка може обійтися приблизно у 173 долари в обидва боки, що іноді становить лише половину ціни авіаперельоту.

Як виглядає потяг: дивитись відео

Going to Geneva from Paris via TGV Lyria. Got the first class tickets and it was a comfortable journey which started in Gare de Lyon, but this may not be the most scenic route. At the time it was cheaper to go by train rather than by flight and I was also able to claim tax refund when i arrived in Geneva! There was a detaxe machine at the border control room and it was very easy to use.

Подорож починається на станції Сент-Панкрас у Лондоні. Далі швидкісні потяги Eurostar та французькі TGV доставляють пасажирів до Парижа, де відбувається пересадка, а потім маршрут продовжується до Швейцарії. По дорозі потяг проходить через мальовничі французькі міста, зокрема Монбар, Діжон і Бурк-ан-Брес.

Пасажири можуть також зробити зупинку в Парижі та відвідати головні пам'ятки міста, серед яких: Ейфелева вежа, Лувр, Нотр-Дам і Єлисейські поля. Маршрут вважається одним із найкрасивіших у Європі завдяки краєвидам французької провінції, національних парків і зелених долин.

Подорож триває близько шести годин і дозволяє побачити одразу кілька регіонів і культур. Фінальна точка маршруту Женева. Після прибуття туристи отримують доступ до ще однієї великої кількості визначних місць. Серед них: Женевське озеро, ботанічні сади, Палац Націй, собор Святого Петра та монумент Брансуік. Місто також є зручним стартом для поїздок в Альпи, де можна займатися зимовими видами спорту або відпочивати в горах.

Дивіться також Найконфліктніше й водночас найпривабливіше місто на всій планеті: що варто знати про Єрусалим

За даними сервісів бронювання, квитки на літак за цим маршрутом можуть коштувати до 505 доларів у той самий період, тоді як залізнична подорож обійдеться приблизно у 173 долари. Таким чином, потяг у деяких випадках коштує майже вдвічі дешевше за літак, що робить його привабливою альтернативою для мандрівників. Більше деталей можна дізнатись на офіційному сайті.

Які ще маршрути будуть вам цікаві?