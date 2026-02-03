Українська туристична компанія okey_tour розповіла на платформі тредс про Bernina Express – панорамний потяг у Швейцарії, який ідеально підходить для тих, хто хоче просто сидіти, милуватися краєвидами та спостерігати, як світ навколо змінюється з "сніжно-холодного" на "тепло-сонячний". Цей маршрут навіть внесли до списку спадщини UNESCO завдяки його неймовірній красі.

Найповільніший експрес у світі: чому він став хітом серед мандрівників?

Повільний, але красивий: потяг рухається 30 – 40 кілометрів на годину, щоб встигнути насолодитися льодовиками. Маршрут з'єднує Кур / Санкт-Моріц у Швейцарії та Тірано в Італії.

Краєвиди під час маршруту / Колаж 24 Каналу, фото sssii.aaa

Маршрут вау: стартує в Курі – найстарішому місті Швейцарії, піднімається на перевал Берніна (2253 метрів над рівнем моря, сніг навіть влітку) і закінчується в Тірано, де пахне піцою і ростуть пальми. Не пропустіть спіральний віадук Брусіо, адже він робить повний поворот.

стартує в Курі – найстарішому місті Швейцарії, піднімається на перевал Берніна (2253 метрів над рівнем моря, сніг навіть влітку) і закінчується в Тірано, де пахне піцою і ростуть пальми. Не пропустіть спіральний віадук Брусіо, адже він робить повний поворот. Сезонність: зима – справжня Нарнія, літо – контраст зелених альпійських лугів і снігових вершин. Найкрасивіше у травні – вересні.

зима – справжня Нарнія, літо – контраст зелених альпійських лугів і снігових вершин. Найкрасивіше у травні – вересні. Типи поїздів: Bernina Express – панорамні вікна до стелі, але вони не відчиняються. Регіональний потяг RhB – вікна відкриваються, менше людей і фото без бліків гарантовані.

Bernina Express – панорамні вікна до стелі, але вони не відчиняються. Регіональний потяг RhB – вікна відкриваються, менше людей і фото без бліків гарантовані. Лайфхак із розсадкою: їдете з Швейцарії в Італію – бронюйте місця справа для кращих видів на льодовики та озера.

їдете з Швейцарії в Італію – бронюйте місця справа для кращих видів на льодовики та озера. Їжа та напої: у Bernina Express немає вагона-ресторану. Кава, снеки та напої можна купити у стюарда. Найкращий варіант взяти їжу з собою: сир, хамон, свіжий хліб і вино та насолоджуватися власним "шведським столом" біля панорамного вікна.

Як проїхати цей самий маршрут, але дешевше?

Для тих, хто хоче насолодитися красою маршруту Bernina Express без зайвих витрат, є більш дешевий спосіб, про нього розповіла nataliiarezunova у коментарях під дописом.

Гарні краєвиди / фото sssii.aaa

Мандрівка починається у Тірано, де можна зупинитися в апартаментах всього за 5 хвилин від станції. Далі можна скористатися звичайним потягом 2 класу, який коштує вдвічі дешевше і там відчиняються вікна – це ідеально для фотографій без бліків.

Маршрут веде до Санкт-Моріца, де туристи можуть прогулятися зимовим містечком і насолодитися неймовірними краєвидами, а потім повернутися назад до Тірано. Такий варіант дозволяє побачити чарівні пейзажі швейцарських Альп і при цьому значно зекономити.

Яким ще потягом варто проїхатись?